विदर्भ

पाणी जपून वापरा! विदर्भावर जलसंकटाचं सावट, ११ पैकी ८ जिल्ह्यात परिस्थिती गंभीर, कोणत्या धरणात किती पाणीसाठा?

Vidarbha water crisis 2026 district wise reservoir levels : यंदाच्या उन्हाळ्यातील तीव्र उष्णतेमुळे भूजल पातळी खालावली असून प्रमुख नद्यांमधील प्रवाह शून्य टक्के साठ्यावर पोहोचली आहे.
Vidarbha water crisis 2026 district wise reservoir levels

Vidarbha water crisis 2026 district wise reservoir levels

esakal

Shubham Banubakode
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नागपूर : जूनचा अर्धा महिना संपत आला तरी विदर्भात पावसाने हजेरी लावलेली नाही. परिणामी अनेक जिल्ह्यांतील धरणांमधील जलसाठा झपाट्याने कमी झाला असून नद्यांची पात्रे कोरडी पडली आहेत. बुलडाणा, वाशीम, अकोला, यवतमाळ, नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाईने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. सध्या विदर्भातील ३५० हून अधिक गावे आणि अनेक शहरी भाग टँकरवर अवलंबून आहेत.

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