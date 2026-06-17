पाणी जपून वापरा! विदर्भावर जलसंकटाचं सावट, ११ पैकी ८ जिल्ह्यात परिस्थिती गंभीर, कोणत्या धरणात किती पाणीसाठा?

नागपूर : जूनचा अर्धा महिना संपत आला तरी विदर्भात पावसाने हजेरी लावलेली नाही. परिणामी अनेक जिल्ह्यांतील धरणांमधील जलसाठा झपाट्याने कमी झाला असून नद्यांची पात्रे कोरडी पडली आहेत. बुलडाणा, वाशीम, अकोला, यवतमाळ, नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाईने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. सध्या विदर्भातील ३५० हून अधिक गावे आणि अनेक शहरी भाग टँकरवर अवलंबून आहेत. .यंदाच्या उन्हाळ्यातील तीव्र उष्णतेमुळे भूजल पातळी खालावली असून प्रमुख नद्यांमधील प्रवाह शून्य टक्के साठ्यावर पोहोचली आहेत, तर अनेक प्रकल्पांमध्ये १० ते २० टक्क्यापेक्षा कमी पाणी शिल्लक वाढली असून नागरिकांच्या नजरा आता मॉन्सूनकडे लागल्या आहेत. पावसाचे आगमन आणखी लांबल्यास विदर्भातील अनेक भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे संकट अधिक गडद होऊ शकते..Amravati News: अमरावती जिल्ह्यात लागले २० टॅंकर ; पाणीटंचाई वाढली ; १७ गावांत खासगी विहिरींचे अधिग्रहण .जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर आणि स्थानिक जलस्रोतांचे पुनर्जीवन यावर भर देण्याची गरज आहे. चिखलदरा तालुक्यातील ज्या गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे, त्या गावांना मागणीनुसार टैंकर पुरविण्यात येत आहे. याशिवाय विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. पाऊस लवकर पडल्यास या परिस्थितीत बराचसा बदल होईल, अशी प्रतिक्रिया अमरावती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता स्नेहा धावडे यांनी दिली..जिल्हानिहाय परिस्थिती१) यवतमाळपुस : ३३.०९%अरुणावती : ३८%बेबळा : ३०.९७% ६३लघु प्रकल्पांत सरासरी २२.५७% साठा३४ गावांमध्ये ४३ टँकर फेन्या पैनगंगा, वाघाडी, अरुणावती नदीपात्रे कोरडी२) अकोलाएकूण जलसाठा : २८%काटेपूर्णा : २२%वान : ४३%,उमा प्रकल्प : ४.१७% २०टँकरद्वारे पाणीपुरवठा काटेपूर्णा व मोर्णा नद्यांचे प्रवाह खंडित३) वाशीमसोनल प्रकल्प : १८%एकबुर्जी : १९%अडाण : २२% ३९ पैकी ३० लघु प्रकल्प कोरडे१३ गावांत २१ टैंकर वाशीममध्ये दहा दिवसाआड पाणीपुरवठा४) बुलडाणाखडकपूर्णा : ०%नळगंगा : .९८%पेनटाकळी : ३५.६८%३८ गावांत ४० टैंकर लघु प्रकल्पांमध्ये केवळ १५% साठा.५) नागपूरतोतलाडोह : ५०.५१%खिंडसी : ६०.७४%कामठी खैरी : ७४.८९%१४३ गावे टंचाईग्रस्त २० टँकर सुरू विभागातील एकूण जलसाठा फक्त ३५%६) अमरावतीमेळघाटातील १३ गावांना २६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठाविभागातील मोठ्या प्रकल्पांत ३६.४१% जलसाठा७) चंद्रपूरआसोला मेंढा : ५३.१८%ईरई : ३७.२०%घोडाझरी : १७.८%चंदई : ०% शहरातदररोज ८० ते १०० टँकरईरई नदीत खोलीकरण सुरू८) भंडाराबावनथडी : १३.८४%गोसेखुर्द : ३४.३१%धापेवाडा : ३२.१७%चांदपूर : ४.४६%शहरातील काही भाग टँकरवर.Nagpur District: कोदामेंढीत पाणीटंचाई चे गंभीर संकट; नदी-नाले आटले; पेंच धरणाचे पाणी सोडण्याची नागरिकांची मागणी.९) गोंदियापुजारीटोला : ६९.७९%इटियाडोह : २२.१९%शिरपूरबांध : ६.१९%कालीसरार : ०.३४%नऊ मध्यम प्रकल्पांत केवळ २०.१८ दलघमी साठा१०) गडचिरोलीदिना : ४९.१६%चेन्ना : २५%चिचडोह : ३५%वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावतीची पातळी घटली काही भागांत टँकरने पाणीपुरवठा११) वर्धाबोर : ५१.०३%निम्न वर्धा : ४४.८१%धाम : ३८.७८%टँकरची गरज अद्याप नाहीवर्धा, वणा, थाम नद्यांचा प्रवाह अत्यल्प.कोणता जिल्हा तुलनेने सुरक्षित ?१) नागपूर - शहरालापाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांत ५० ते ७५% साठा २) गोंदिया - पुजारीटोला धरणात ६९.७९% पाणी३) वर्धा - मोठ्या प्रकल्पांमध्ये ४०% पेक्षा अधिक साठा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.