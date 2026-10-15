विदर्भ

Vidarbha Weather: विदर्भात परतीच्या पावसाची शक्यता; १७ आॅक्टोबरनंतर नागपूरसह काही जिल्ह्यांत यलो अलर्ट

Vidarbha Weather Alert Return Rains Likely After October 17: विदर्भात परतीच्या पावसाचा इशारा! १७ ऑक्टोबरनंतर नागपूरसह काही जिल्ह्यांत यलो अलर्ट
Nagpur Weather Forecast Yellow Alert Likely After October 17 as Return Monsoon Rains May Hit Several Vidarbha Districts

Nagpur Weather Forecast Yellow Alert Likely After October 17 as Return Monsoon Rains May Hit Several Vidarbha Districts

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे विदर्भात १७ आॅक्टोबरनंतर परतीच्या पावसाची शक्यता आहे. तसा इशारा प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे देण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात महालक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी बरसल्यानंतर पावसाने गाशा गुंडाळला. जवळपास तीन आठवड्यांपासून शहरात पावसाचा एक थेंबही न पडल्याने बळीराजासह नागपूरकरही चिंतेत आहेत.

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