Vidarbha Weather: विदर्भात परतीच्या पावसाची शक्यता; १७ आॅक्टोबरनंतर नागपूरसह काही जिल्ह्यांत यलो अलर्ट

नागपूर: बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे विदर्भात १७ आॅक्टोबरनंतर परतीच्या पावसाची शक्यता आहे. तसा इशारा प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे देण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात महालक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी बरसल्यानंतर पावसाने गाशा गुंडाळला. जवळपास तीन आठवड्यांपासून शहरात पावसाचा एक थेंबही न पडल्याने बळीराजासह नागपूरकरही चिंतेत आहेत..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...मात्र आता परतीच्या पावसासाठी अनुकूल वातावरण तयार होत आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला असून, तो उत्तर-पश्चिम दिशेकडे सरकत आहे. त्याचा थोडाफार प्रभाव नागपूर व विदर्भातही दिसणार आहे. या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागानेही १८ ऑक्टोबरपासून यलो अलर्ट जारी केला आहे..नागपूरसह अर्ध्यापेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो. विदर्भात पावसाळी वातावरण दोन-तीन दिवस राहू शकते. त्यादरम्यानच विजयादशमीचा सण येत आहे. आॅक्टोबर हीटने उन्हाळ्याची आठवण मॉन्सूनने निरोप घेतल्यापासून विदर्भात चांगलीच ‘ऑक्टोबर हिट’ जाणवत आहे. .यादरम्यान उन्हाचे चटके वाढून कमाल तापमान ४० अंशाला टेकले आहे. त्याचेवळी सायंकाळी व पहाटे हवेत गारवा असतो. पण दिवसा उकाडा हैराण करीत आहे. शेतमालाचे होणार नुकसान हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, विदर्भात पाऊस आल्यास, शेतकऱ्यांना फायदा आणि नुकसानही होणार आहे. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...पावसामुळे एकीकडे वाढ खुंटलेल्या कापूस, धान व अन्य पिकांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. तर दुसरीकडे काढणीला आलेल्या शेतमालाचे नुकसान होऊ शकते. एल-निनोच्या तीव्र प्रभावामुळे मागील १८ वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच विदर्भात कमी पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.