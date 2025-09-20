Voter Registration: प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे टळली बोगस मतदार नोंदणी; राजुरा विधानसभा, मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण

चंद्रपूर : राजुरा विधानसभा मतदारसंघात कमी कालावधीत मोठ्या संख्येने ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त झालेल्या अर्जासंदर्भात मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही तक्रारीची वाट न पाहता तत्काळ पाऊले उचलली. .अर्जाच्या पडताळणीदरम्यान निदर्शनास आलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने नियमानुसार ठोस कार्यवाही केली आहे. राजुरा विधानसभा मतदारसंघाअंतर्गत प्राप्त एकूण ६ हजार ८६१ अर्ज हे वेळीच नाकारण्यात आल्याने मतदारयादीमध्ये या अर्जाचा समावेश झालेला नाही. सतर्कतेने केलेल्या कार्यवाहीमुळे बोगस मतदार नोंदणी टाळण्यात आली, असे स्पष्टीकरण मतदार नोंदणी अधिकारी रवींद्र माने यांनी दिले..Rahul Gandhi : महाराष्ट्रातल्या राजुरा मतदारसंघात व्होटचोरी करून निवडून आला भाजप आमदार? राहुल गांधींनी आकडेवारीच मांडली.भारत निवडणूक आयोगाकडून ६ ते ३० ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत छायाचित्र मतदारयादीचा दुसरा विशेष पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला. हा पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम वेळापत्रकानुसार पार पडल्यानंतर निरंतर पुनर्निरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत राजुरा विधानसभा मतदार संघामध्ये १ ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये नव्याने मतदार नोंदणीची ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू झाली. त्यात संदर्भात ७ हजार ५९२ अर्ज प्राप्त झाले..सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसीलदारांनी या अर्जांची मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केली. चौकशीत या अर्जांपैकी ६ हजार ८६१ अर्जांबाबत अर्जदार संबंधित यादीवरील पत्यावर नसणे, अर्जदार अस्तित्वात नसणे, अर्जदारांचे फोटो व पुरावे नसणे इत्यादी प्रकार आढळून आलेत. त्यामुळे हे अर्ज नामंजूर करण्यास परवानगी प्राप्त करण्याचा प्रस्ताव १७ ऑक्टोबर रोजी तहसीलदारांकडून जिल्हा कार्यालयास पाठवण्यात आला..जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव मान्य करून विधानसभा मतदार क्षेत्रांतर्गत प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची बारकाईने तपासणी करून संबंधितांविरुद्ध कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश राजुऱ्याच्या मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना दिले. दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी चौकशीअंती राजुरा मतदारसंघातील ६ हजार ८६१ ऑनलाइन अर्ज त्रुटी आढळल्याने नाकारलेत. तसेच या अर्जांसंदर्भात राजुरा पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हाही नोंदविण्यात आला, असे राजुरा मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालयाने म्हटले आहे..Rajura Constituency: राहुल गांधींचा आरोप, पण 'राजुरा'मध्ये 'त्या' लोकांची नोंद झालीच नाही; निवडणूक आयोगाचा दावा.बोगस नावे घुसविणारे कोण?महादेवपुरा मतदारसंघाप्रमाणेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा मतदारसंघातही ६ हजार ८५३ मतांची बोगस नोंदणी झाली होती. काँग्रेस नेत्यांनी हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर ही मते मतदारयादीतून हटवण्यात आली, असे काँग्रेसचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिल्ली येथील पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यामुळे अवघ्या १५ दिवसांत जवळपास सात हजारांवर बोगस नावे घुसविण्याचा आणि ती नावे डिलीट करण्याचा प्रकार नेमका कुणी केला, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.