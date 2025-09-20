विदर्भ

Voter Registration: प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे टळली बोगस मतदार नोंदणी; राजुरा विधानसभा, मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण

Bogus Applications: राजुरा विधानसभा मतदारसंघात कमी कालावधीत मोठ्या संख्येने ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त झालेल्या अर्जासंदर्भात मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही तक्रारीची वाट न पाहता तत्काळ पाऊले उचलली.
सकाळ वृत्तसेवा
