विदर्भ

Noise Pollution: कर्णकर्कश आवाजाविरुद्ध एकवटले रहिवासी; पोलिस ठाण्यात दिली सामूहिक तक्रार, सीलिंग पडण्याची दुसरी घटना

Supreme Court Rules: पथ्रोटमधील गणेश विसर्जन मिरवणुकीत भोंग्यांचा आवाज १०९ डेसिबलपर्यंत पोहोचल्याने नागरिक त्रस्त झाले. त्यांनी पोलिस ठाण्यात सामूहिक तक्रार केली आहे.
Noise Pollution

Noise Pollution

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पथ्रोट : कर्णकर्कश मोठ्या भोंग्याच्या आवाजाने ध्वनिमर्यादेचे सर्रास उल्लंघन होऊन मानसिक त्रास होत आहे. त्यामुळे त्रस्त झालेले नागरिक एकवटले असून त्यांनी शनिवारी (ता.१३) याबाबत पोलिस ठाण्यात सामूहिक तक्रार दिली आहे.

Loading content, please wait...
vidarbha
Noise Pollution
Noise Pollution Regulations
Community Action Against Noise

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com