Yavatmal News: ग्रामपंचायत कार्यालय परिसरात अंत्यसंस्कार! स्मशानभूमी नसल्याने ग्रामस्थ संतप्त; प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप

-सुमीट हेपट मारेगाव : गावात स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध नसल्याने मृतांवर जंगल परिसरात उघड्या जागेत अंत्यसंस्कार करावे लागते. स्मशानभुमी नसल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी थेट ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या परिसरात अंत्यसंस्कार केले. ही घटना मंगळवारी (ता. 28) बोरी खुर्द येथे घडली. घटनेमुळे प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून गावातील संताप उफाळून आला आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.बोरी खुर्द येथील रामदास पुरुषोत्तम मानकर (वय 78) यांचे वृद्धापकाळाने सोमवारी (ता. 27) रोजी रात्री आठ वाजता निधन झाले. पावसाळ्याचे दिवस असल्याने गावात अंत्यसंस्कार करण्यासाठी योग्य जागेचा प्रश्न निर्माण झाला. गावात अधिकृत स्मशानभूमी नसल्याने यापूर्वीही मृतांवर जंगल भागातील मोकळ्या जागेत अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे. मात्र, यावेळी संतप्त ग्रामस्थांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी थेट ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या परिसरात अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय घेतला. .घटनेची माहिती मिळताच गटविकास अधिकार्यांनी ग्रामस्थांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. ग्राम महसूल अधिकारी आणि ग्रामविकास अधिकारीही घटनास्थळी उपस्थित होते. पोलिसांनाही पाचारण करण्यात आले..मात्र, तोपर्यंत ग्रामस्थांनी अंत्यसंस्काराची प्रक्रिया सुरू केली होती. स्मशानभूमीसारख्या मूलभूत सुविधेअभावी ग्रामस्थांना मृतांच्या अंत्यसंस्कारासाठीही संघर्ष करावा लागत असल्याने प्रशासनाने या प्रश्नाची तातडीने दखल घेण्याची मागणी होत आहे. बोरी खुर्दमधील या घटनेने गावातील मूलभूत सुविधांकडे प्रशासनाचे किती दुर्लक्ष आहे, हा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.‘स्मशानभूमी होईपर्यंत इथेच अंत्यसंस्कार’गावात स्मशानभूमीची व्यवस्था होत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. पावसाळ्यात मोकळ्या जागेवर अंत्यसंस्कार करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. बोरी खुर्द येथे स्मशानभूमीची व्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या ठिकाणीच अंत्यसंस्कार केले जातील, असा संतप्त इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.