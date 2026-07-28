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Yavatmal News: ग्रामपंचायत कार्यालय परिसरात अंत्यसंस्कार! स्मशानभूमी नसल्याने ग्रामस्थ संतप्त; प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप

Villagers Hold Funeral at Gram Panchayat Office: स्मशानभूमीअभावी ग्रामपंचायत कार्यालयातच अंत्यसंस्कार; बोरी खुर्द ग्रामस्थांचा प्रशासनाला ठाम इशारा, मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्षाचा सवाल
Bori Khurd Villagers Protest by Performing Funeral at Gram Panchayat Office Due to Absence of Cremation Ground

Bori Khurd Villagers Protest by Performing Funeral at Gram Panchayat Office Due to Absence of Cremation Ground

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-सुमीट हेपट

मारेगाव : गावात स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध नसल्याने मृतांवर जंगल परिसरात उघड्या जागेत अंत्यसंस्कार करावे लागते. स्मशानभुमी नसल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी थेट ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या परिसरात अंत्यसंस्कार केले. ही घटना मंगळवारी (ता. 28) बोरी खुर्द येथे घडली. घटनेमुळे प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून गावातील संताप उफाळून आला आहे.

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