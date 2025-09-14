विदर्भ

Nagpur News: घरे उद्ध्वस्त करणाऱ्या हत्तींच्या नावावरच वसाहत; गलडोहची आता ‘हत्तीटोला’ अशी ओळख; उभी झाली दहा झोपडीवजा घरे

Elephant Attack: अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील अतिदुर्गम नागलडोह हे गाव हत्तींच्या कळपाने दोन वर्षांपूर्वी अर्थात २०२३ मध्ये उद्ध्वस्त केले. त्यामुळे सैरभैर झालेले येथील रहिवासी लगतच्या बोरटोला व तिरखुरी येथे तात्पुरत्या स्वरूपात राहू लागले.
अनिल लाडे
