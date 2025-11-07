विदर्भ

Voter List: एकाच मतदाराचे नाव यादीत दोनदा; पारशिवनी शहरात मूळ प्रारुप मतदारयादीत घोळ ४८६ मतदार असताना ४८७ कसे?

Parshivani Voter List Shows Duplicate Entry: पारशिवनी नगरपंचायत नगराध्यक्ष, नगरपंचायत सदस्याकरिता दोन डिसेंबरला निवडणूक होणार असून मूळ प्रारुप मतदारयादी प्रकाशित करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पारशिवनी : पारशिवनी नगरपंचायत नगराध्यक्ष, नगरपंचायत सदस्याकरिता दोन डिसेंबरला निवडणूक होणार असून मूळ प्रारुप मतदारयादी प्रकाशित करण्यात आली आहे. मतदारयादीत एकाच मतदाराचे त्याच यादीत दोन वेळा नाव असल्याने ऐकून मतदारांच्या वास्तविक संख्येने वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.

