Voter List: एकाच मतदाराचे नाव यादीत दोनदा; पारशिवनी शहरात मूळ प्रारुप मतदारयादीत घोळ ४८६ मतदार असताना ४८७ कसे?

पारशिवनी : पारशिवनी नगरपंचायत नगराध्यक्ष, नगरपंचायत सदस्याकरिता दोन डिसेंबरला निवडणूक होणार असून मूळ प्रारुप मतदारयादी प्रकाशित करण्यात आली आहे. मतदारयादीत एकाच मतदाराचे त्याच यादीत दोन वेळा नाव असल्याने ऐकून मतदारांच्या वास्तविक संख्येने वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे..यावरून मतदारयादीत घोळ असल्याचे दिसून येत आहे. प्रभाग १४ मध्ये एकूण मतदारांची संख्या ४८६ असताना मतदारयादीत मात्र यादीत ४८७ मतदार असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे..असा आहे गोंधळपारशिवनी येथील यादी भाग क्र.१७६ प्रभाग क्रमांक १४ मधील बैस शिवानी सिंग शालीक सिंग यांचे मतदारयादीत मतदार ओळख पत्र अनु,क्र-३५३ - आय डब्ल्यू जे ८३३१५८९- ५९/१७६/८३८ बैस शिवानी सिंग शालीक सिंग असे मतदाराचे नाव आहे. मतदाराचे वय २० वर्षे असून लिंग स्त्री आहे. आईचे नाव बैस वैशाली सिंग असे नमूद आहे. असे ओळखपत्रात नमूद असलेले ओळखपत्र मतदार यादीत प्रकाशित करण्यात आले आहे..पुन्ही तिच पुनर्रावृत्ती ?याच प्रारुप मतदार यादीत याच मतदाराच्या यादीत अनु.क्र. ३५४ वर पूर्ण याच मतदाराचे नाव असून आयडब्ल्यूजे८३४८२२९-५९/१७६/८४३ आहे. बैस वैशाली सिंग शालीक बैस नाव असून यात वय २०, लिंग स्त्री आहे. वडिलांचे नाव बैस शालिक सिंग असे नमूद करण्यात आले आहे. प्रभाग क्रमांक १४ मध्ये जर मतदारांची एकूण संख्याच ४८६ असताना मूळ प्रारुप मतदारयादीत ४८७ मतदार कसे, हा प्रश्न निर्माण झाला असून मतदार जाणीवपूर्वक तर वाढविण्यात येत तर नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे..Thane News: एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन मतदान ओळखपत्र, निवडणूक आयोगाचा भोंगळ कारभार उघड.अशा प्रकारच्या चुका किंवा दुबार नावे मतदारयादीत समाविष्ट झाली असेल तर ती दुरुस्ती केली जात आहे. निवडणूक आयोगातर्फे निःपक्ष मतदान निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल.-सुरेश वाघचौरे, तहसीलदार, पारशिवनी.