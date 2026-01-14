विदर्भ

आंघोळीचा आनंद ठरला अखेरचा; वैनगंगा नदीत बुडून १५ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू, तर दोघे थोडक्यात बचावले, मकरसंक्रांतीला दुर्दैवी घटना

Bhandara Tragedy : तामसवाडी येथील क्षितीज लांजेवार, आर्यन श्रीराम ठाकरे आणि रुद्र पिंटू अमृते हे तिघे मित्र मकरसंक्रांतीनिमित्त गावालगतच्या वैनगंगा नदीपात्रात अंघोळीसाठी गेले होते. त्यावेळी दुर्देवी घटना घडली.
15-Year-Old Boy Drowns in Wainganga River During Makar Sankranti Bath

Shubham Banubakode
सिहोरा (जि. भंडारा) : मकरसंक्रांतीनिमित्त तामसवाडी गावालगतच्या वैनगंगा नदीपात्रात अंघोळीसाठी गेलेल्या तीनपैकी एका मुलाचा बुडून मृत्यू झाला. दोघे थोडक्यात बचावले. ही घटना बुधवारी (ता. १४) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास घडली. ऐन सणासुदीच्या दिवशी घडलेल्या या घटनेने तामसवाडी गावावर शोककळा पसरली आहे. क्षितिज लीलाधर लांजेवार (वय १५) असे मृताचे नाव आहे.

