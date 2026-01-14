आंघोळीचा आनंद ठरला अखेरचा; वैनगंगा नदीत बुडून १५ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू, तर दोघे थोडक्यात बचावले, मकरसंक्रांतीला दुर्दैवी घटना

सिहोरा (जि. भंडारा) : मकरसंक्रांतीनिमित्त तामसवाडी गावालगतच्या वैनगंगा नदीपात्रात अंघोळीसाठी गेलेल्या तीनपैकी एका मुलाचा बुडून मृत्यू झाला. दोघे थोडक्यात बचावले. ही घटना बुधवारी (ता. १४) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास घडली. ऐन सणासुदीच्या दिवशी घडलेल्या या घटनेने तामसवाडी गावावर शोककळा पसरली आहे. क्षितिज लीलाधर लांजेवार (वय १५) असे मृताचे नाव आहे..तामसवाडी येथील क्षितीज लांजेवार, आर्यन श्रीराम ठाकरे आणि रुद्र पिंटू अमृते हे तिघे मित्र मकरसंक्रांतीनिमित्त गावालगतच्या वैनगंगा नदीपात्रात अंघोळीसाठी गेले होते. तिघेही नदीपात्रात उतरले. परंतु, अंदाज न आल्याने तिघेही खोल पाण्यात ओढले गेले आणि जीव वाचविण्यासाठी धडपडू लागले. घटनास्थळावर उपस्थित असलेल्या मनोज केवट या तरुणाच्या लक्षात ही बाब आली. त्याने आपल्या जिवाची पर्वा न करता पाण्यात उडी घेतली..Chh. Sambhajinagar: तलावात पडलेल्या गाईला वाचवण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याचा गाई बरोबर बुडून मृत्यू.आर्यन व रुद्र या दोघांना मृत्यूच्या जबड्यातून सुखरूप बाहेर काढले. दुर्दैवाने क्षितिजला वाचविण्यात त्याला यश आले नाही. क्षितिज हा अभ्यासात अत्यंत हुशार होता. मात्र, नियतीने त्याच्यावर घाला घातला. अनेक लोकांच्या डोळ्यादेखत ही हृदयद्रावक घटना घडली. पोलिस आणि गावकऱ्यांच्या मदतीने क्षितिजचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला..Thar Accident सोमवारी पुण्याहून कोकणात जायला निघाले, गुरुवारी ताम्हिणी घाटातल्या दरीत थारसह ६ मृतदेह दिसले; कधी आणि काय घडलं?.ज्या घरात सणाचा उत्साह असायला हवा होता, तिथे फक्त आक्रोश आणि हुंदके ऐकू येत होते. या घटनेने तामसवाडी परिसरात शोककळा पसरली आहे. तिघेही डोंगरला येथील पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालयाचे इयत्ता दहावीचे विद्यार्थी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.