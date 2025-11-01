विदर्भ

Wani Accident: मुलीचा हट्ट बेतला जिवावर; वडिलांसह तीन मुलीच्या मृत्यूने वणीवर शोककळा

Accident News: वणी-घुग्घूस मार्गावर भीषण अपघात; कार शिकताना मायराचा ताबा सुटला, वडील रियाजुद्दीन शेख व तीन मुलींचा जागीच मृत्यू. हृदयद्रावक घटना. कार शिकण्याचा हट्ट कुटुंबाच्या मुळावर उठला, अशी हळहळ प्रत्येक जण व्यक्त करीत आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वणी : शुक्रवारी (ता.३१) सकाळी अकराच्या सुमारास वणी-घुग्घूस मार्गावर लालगुडा गावाजवळ कारचा अपघात होऊन वडिलांसह तीन मुलींचा करून अंत झाला. भीमनगर भागात राहणारे रियाजुद्दीन शेख यांची मोठी मुलगी मायरा हिचा कार शिकण्याचा हट्ट कुटुंबाच्या मुळावर उठला, अशी हळहळ प्रत्येक जण व्यक्त करीत आहे.

