Wani Accident: मुलीचा हट्ट बेतला जिवावर; वडिलांसह तीन मुलीच्या मृत्यूने वणीवर शोककळा

वणी : शुक्रवारी (ता.३१) सकाळी अकराच्या सुमारास वणी-घुग्घूस मार्गावर लालगुडा गावाजवळ कारचा अपघात होऊन वडिलांसह तीन मुलींचा करून अंत झाला. भीमनगर भागात राहणारे रियाजुद्दीन शेख यांची मोठी मुलगी मायरा हिचा कार शिकण्याचा हट्ट कुटुंबाच्या मुळावर उठला, अशी हळहळ प्रत्येक जण व्यक्त करीत आहे..रियाजुद्दीन हे आई आणि भावासह संयुक्त कुटुंबात भीमनगर परिसरात वास्तव्याला होते. ते व्यवसायाने मेकॅनिक असून त्यांचे यवतमाळ रोडलगत लाल पुलीयाजवळ ट्रक दुरुस्तीचे गॅरेज आहे. शुक्रवारी गॅरेज बंद होते..त्यामुळे दुसऱ्या क्रमांकाची मुलगी मायरा हिने कार शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली. रियाजुद्दीन यांनी मुलींसाठी कार घराबाहेर काढली. त्यांच्या दोन मुली झोया (१३) आणि अनिबा (११) यांनीही सोबत येण्याची इच्छा व्यक्त केली. रियाजुद्दीन यांचा भाऊ शाकिर यांची पाच वर्षाची मुलगी इनाया ही सुद्धा गाडीत बसली..ब्राम्हणी फाट्याच्या पुढे जाताच मायराने एका वाहनाला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न केला, असे काही प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. ओव्हरटेक करताना तिचा वाहनावरील ताबा सुटला आणि कार वेगाने डिव्हायडर ओलांडून दुसऱ्या बाजूला गेली..याचवेळी वणीकडून घुग्घूसकडे जाणाऱ्या ट्रकने कारला जोरदार धडक दिली. यात मायरा, झोया आणि अनिबा (११) या तीन बहिणींचे जागीच निधन झाले. रियाजुद्दीन यांना वणीच्या ग्रामीण रुग्णालयात आणले असता तीन मुलींच्या निधनाच्या धक्क्याने त्यांनीही प्राण सोडला. मायराची चुलत बहीण इनाया ही नागपूर येथे मृत्यूशी झुंज देत आहे. पती व तीन मुलींच्या निधनाने मायराच्या आईवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर आई आणि मोठी बहीण लायबाचा आकांत पाहून सर्वाचे डोळे पाणावले..Chandrapur Accident: बाबा मला कार शिकवा! आग्रह मोडता आला नाही, अपघातात तीन लेकींना गमावलं; हृदयविकाराच्या धक्क्यानं वडिलांचं निधन.रियाजुद्दीन यांना चार मुली आहे. लायबा (१९) ही बी.कॉम. प्रथम वर्षाला शिकत आहे. मायरा बारावीत विज्ञान शाखेत शिकत होती. तर झोया व अनिबा दोघीही लॉयन्स स्कूलला आठवी व सहावीत शिकत होत्या. मुलींना शिकवून मोठे करायचे असे वडिलांचे स्वप्न होते. परंतु त्यांच्या स्वप्नाचा चुराडा झाला. रियाजुद्दीन यांची यावर्षी हज यात्रेला जाण्यासाठी पासपोर्ट काढण्यासाठी धडपड सुरू होती..