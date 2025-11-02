विदर्भ

Wani Accident: चिमुकली इनायाची मृत्यूशी झुंज संपली; वणी अपघात प्रकरण, वडिलांसह, तीन मुलींचा एकत्रित दफनविधी

Yavatmal News: अपघातात गंभीर जखमी झालेली इनाया शाकीर शेख हिला नागपूर येथील एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तिची मृत्यूशी झुंज सुरू होती. प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचा निरोपही सकाळी आला.
Wani Accident

Wani Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वणी (जि. यवतमाळ) : अपघातात गंभीर जखमी झालेली इनाया शाकीर शेख (वय ५) हिला नागपूर येथील एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तिची मृत्यूशी झुंज सुरू होती. प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचा निरोपही सकाळी आला.

Loading content, please wait...
Wani
Yavatmal
police
accident
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com