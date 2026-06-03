विदर्भ

Yavatmal: तांत्रिक कारणांमुळे नाकारलेल्या पीकविमा ;प्रकरणांची फेरतपासणी; कृषिमंत्र्यांचे निर्देश

Fresh Review Ordered for Rejected Crop Insurance Claims: वणी तालुक्यात तांत्रिक कारणांमुळे नाकारण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील प्रकरणांची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दत्ताजी भरणे यांनी दिले आहेत.
Yavatmal: तांत्रिक कारणांमुळे नाकारलेल्या पीकविमा ;प्रकरणांची फेरतपासणी; कृषिमंत्र्यांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
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वणी: वणी तालुक्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मिळणारी पीकविमा भरपाई तांत्रिक कारणांमुळे नाकारण्यात आली होती. आता उपग्रहाद्वारे पाहणी करून जो नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला होता, त्याची फेरतपासणी करुन शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा, असे निर्देश राज्याचे कृषीमंत्री दत्ताजी भरणे यांनी संबंधीत कंपनी व कृषी विभागाला दिले आहे.

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