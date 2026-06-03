Yavatmal: तांत्रिक कारणांमुळे नाकारलेल्या पीकविमा ;प्रकरणांची फेरतपासणी; कृषिमंत्र्यांचे निर्देश

वणी: वणी तालुक्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मिळणारी पीकविमा भरपाई तांत्रिक कारणांमुळे नाकारण्यात आली होती. आता उपग्रहाद्वारे पाहणी करून जो नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला होता, त्याची फेरतपासणी करुन शेतकर्यांना न्याय द्यावा, असे निर्देश राज्याचे कृषीमंत्री दत्ताजी भरणे यांनी संबंधीत कंपनी व कृषी विभागाला दिले आहे. .माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदुरकर यांच्या निवेदनावरुन आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी कृषिमंत्री दत्ताजी भरणे यांच्याकडे नुकसानग्रस्त शेतकर्यांची व्यथा मांडली होती. त्यावरुन आज मंगळवारी (ता. 2) मंत्रालयात संबंधित अधिकारी यांची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली. यावेळी कृषिमंत्री म्हणाले, राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे, प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या लाभापासून कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहता कामा नये..Raigad: रायगड जिल्ह्यात शुक्रवार-शनिवार अवजड वाहतुकीला बंदी, कोणते मार्ग राहणार बंद?.तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ नाकारलेल्या शेतकर्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देश दिले. या बैठकीला आमदार सुधीर मुनगंटीवार, कृषी सचिव परिमल सिंह, उपसचिव प्रतिभा पाटील, उपसचिव गणपत कचरे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. वणी तालुक्यातील 12 हजार 382 शेतकर्यांनी 12 हजार 999 हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन, कापूस आदी पिकांचा विमा उतरविला होता..मात्र, अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात मोठी घट झाल्यानंतरही विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आलेली नाही. विमा कंपनीकडून शासन निर्णयानुसार पीक कापणी प्रयोगातून मिळालेल्या उत्पादनास 50 टक्के आणि यश-टेक आधारित उपग्रहाद्वारा केलेल्या तांत्रिक उत्पादनास 50 टक्के भारांक देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. तांत्रिक उत्पादन जास्त आल्याने अंतिम सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा अधिक ठरले आणि त्यामुळे नुकसानभरपाई लागू होत नसल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. संबंधित महसूल मंडळातील उपग्रहाद्वारे काढलेली छायाचित्रे व तांत्रिक उत्पादनाची माहिती शेतकरी आणि स्थानिक समितींना उपलब्ध करून दिली नसल्याचा आरोप आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.शासन निर्णयात तांत्रिक उत्पादनाची आकडेवारी वेळेत उपलब्ध न झाल्यास पीक कापणी प्रयोगाद्वारे प्राप्त उत्पादन ग्राह्य धरण्याची स्पष्ट तरतूद असतानाही त्याची अंमलबजावणी केली नाही. दरम्यान, वणी तालुक्यात खरीप हंगामात अतिवृष्टी, पावसाचा खंड, कीड-रोग प्रादूर्भाव आणि उत्पादनात झालेली घट याबाबत स्थानिक प्रसारमाध्यमे व शेतकरी संघटनांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. अशा परिस्थितीत प्रत्यक्ष नुकसान आणि तांत्रिक उत्पादन अहवाल यामध्ये गंभीर विसंगती दिसून येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संबंधित महसूल मंडळांतील यश-टेक आधारित तांत्रिक उत्पादनाची स्वतंत्र फेरतपासणी करणे, संबंधित सॅटेलाइट ई मॅसेज सार्वजनिक करणे, प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून राज्य शासनाकडे विशेष प्रस्ताव सादर करणे तसेच आवश्यक असल्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडून पुनर्पडताळणी करून शेतकर्यांना पीकविमा नुकसानभरपाई मंजूर करावी, अशी मागणी शेतकर्यांकडून होत आहे. आता कृषिमंत्र्यांच्या आदेशानुसार होणार्या फेरतपासणीनंतर तरी शेतकर्यांना न्याय मिळेल काय, याकडे शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.