विदर्भ

Wardha Road Accident: चारचाकी वाहनाची ट्रॅक्टरला धडक; दोन ठार, तीन जखमी, लग्न सोहळ्यातून परततांना झाला अपघात

Road Accident News:आष्टी (शहीद) येथील पाटील कुटुंबीय खासगी चारचाकी वाहनाने अमरावती येथे आयोजित लग्न सोहळ्याला गेले होते. लग्न आटोपून आष्टीला परत येत असताना आष्टीनजीक तळेगाव- आष्टी रोडवर ट्रॅक्टरला लागून असलेल्या टँकरला चारचाकी वाहनाने धडक दिली
Wardha Road Accident

Wardha Road Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वर्धा : आष्टी (शहीद) येथील पाटील कुटुंबीय खासगी चारचाकी वाहनाने अमरावती येथे आयोजित लग्न सोहळ्याला गेले होते. लग्न आटोपून आष्टीला परत येत असताना आष्टीनजीक तळेगाव- आष्टी रोडवर ट्रॅक्टरला लागून असलेल्या टँकरला चारचाकी वाहनाने धडक दिली.

