Wardha Road Accident: चारचाकी वाहनाची ट्रॅक्टरला धडक; दोन ठार, तीन जखमी, लग्न सोहळ्यातून परततांना झाला अपघात

वर्धा : आष्टी (शहीद) येथील पाटील कुटुंबीय खासगी चारचाकी वाहनाने अमरावती येथे आयोजित लग्न सोहळ्याला गेले होते. लग्न आटोपून आष्टीला परत येत असताना आष्टीनजीक तळेगाव- आष्टी रोडवर ट्रॅक्टरला लागून असलेल्या टँकरला चारचाकी वाहनाने धडक दिली..या भीषण अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. यात तीन जण गंभीर जखमी झाले. जखमींना उपचारार्थ अमरावती येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी आष्टी पोलिसांनी नोंद केली..सविस्तर वृत्त असे की, आष्टी येथील दिलीप भीमराव पाटील (वय ६३ वर्ष), पत्नी रागिणी दिलीप पाटील (वय ६० वर्ष), विजय भीमराव पाटील (वय ५२ वर्ष), संगीता विजय पाटील (वय ५० वर्ष) हे सर्वजण अमरावतीला लग्न सोहळ्यात खासगी वाहन घेऊन गेले होते. लग्न आटोपून ते रात्रीच्या सुमारास आष्टी येथे परत येत होते..तळेगाव-आष्टी रोडवर आष्टीनजीक ट्रॅक्टरसह टँकर लागून रस्त्यावर असलेल्या उभ्या टँकरला या वाहनाने मागून धडक दिली. या भीषण अपघातात वाहन चालक दस्तगीर इब्राहिम खान (वय ५२ वर्ष) आणि दिलीप भीमराव पाटील (वय ६३ वर्ष ) रा. माळीपुरा, आष्टी यांचा या अपघातात जागीच मृत्यू झाला..Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .अपघातात रागिनी दिलीप पाटील (६०), विजय भीमराव पाटील (५५), संगीता विजय पाटील (५०) हे तिघेही गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना अमरावती येथे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..