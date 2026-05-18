Wardha News: कॅटरिंग व्यावसायिकांची बेजबाबदार प्रवृत्ती;रस्त्याच्या कडेला, फुटपाथवर टाकताहेत उरलेले अन्न

वर्धा: कॅटरर्स आणि मंगलकार्यालयांकडून रस्त्यावर, फुटपाथवर किंवा मोकळ्या भूखंडावर उरलेले अन्न व कचरा टाकून शहर विद्रूप आणि अस्वच्छ केले जात आहे. ही अत्यंत बेजबाबदार आणि बेशिस्त प्रवृत्ती असून, यामुळे आरोग्य धोक्यात येण्यासह गंभीर पर्यावरण समस्या निर्माण होत आहेत..उघड्यावर टाकलेल्या अन्नामुळे दुर्गंधी पसरते व आजारांचे माहेरघर बनते. पर्यावरणाची हानी होते. या प्रकारामुळे दुर्गंधी, माश्या आणि भटक्या प्राण्यांचा उपद्रव वाढतो. पालिकेच्या नियमांना हरताळ फासून अनेक कॅटरर्स सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकतात..आजकालच्या बदलत्या जीवनशैलीत लग्न, वाढदिवस, साखरपुडा, बारसे किंवा कोणतेही छोटे-मोठे कौटुंबिक कार्यक्रम असोत, कॅटरिंग वाल्यांना ऑर्डर देणे हाच पहिला पर्याय बनला आहे. 'कमी कष्टात उत्तम जेवणाचा आनंद' घेण्यासाठी कॅटरिंग हा सर्वोत्तम पर्याय झाला आहे. लग्न असो की वाढदिवस आज प्रत्येक जण कॅटरिंग व्यावसायिकांना ऑर्डर देतात. कॅटरिंग व्यावसायिक किंवा हॉटेलचालक उरलेले अन्न उघड्यावर टाकून सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणाशी खेळत आहेत, ही गंभीर बाब आहे..कॅटरिंग व्यावसायिक, हॉटेल्स आणि लॉन्सद्वारे उरलेले अन्न (शिल्लक अन्न) रस्त्याच्या कडेला, मोकळ्या भूखंडांवर किंवा उघड्यावर टाकणे ही गंभीर समस्या बनली आहे, ज्यामुळे आरोग्याचा आणि पर्यावरणाचा धोका निर्माण झाला आहे. नागपूर-सेवाग्राम वळणमार्ग बायपास व नागपूर-यवतमाळ वळणमार्गावर अनेक लॉन्स व मंगल कार्यालय आहेत..या मंगल कार्यालयात लग्नप्रसंगी कॅटरिंग वाले उष्टे व उरलेले अन्न उघड्यावर टाकत आहेत. चा त्रास या मार्गावरून जाणाऱ्या प्रवाशांना होत आहे. पालिका आणि स्थानिक प्रशासनाने कॅटरिंग व्यावसायिकांवर दंड आकारावा व कडक कारवाई करावी,अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रशासनाने मंगल कार्यालय लॉन्स मालक व कॅटरिंग व्यावसायिकांची सभा घेऊन त्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्याची गरज व्यक्त हाेत आहे.