विदर्भ

Wardha: भरदिवसा घरफोडी करणाऱ्या दोघांना अटक२ लाख १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

Daylight Burglary Reported in Wardha: वर्ध्यात भरदिवसा झालेल्या घरफोडी प्रकरणाचा पोलिसांनी छडा लावत दोन विधीसंघर्षित बालकांना ताब्यात घेतले आहे.
Wardha

Wardha

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वर्धा: शहरातील स्टेशनफैल भागात भरदिवसा झालेल्या घरफोडीचा पर्दाफाश करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. या गुन्ह्यात दोन विधीसंघर्षित बालकांना ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांच्याकडून चोरीच्या रोकडसह सोन्या-चांदीचे दागिने, मोबाईल आणि कपडे असा एकूण २ लाख १२ हजार ६५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

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