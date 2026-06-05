Wardha: भरदिवसा घरफोडी करणाऱ्या दोघांना अटक२ लाख १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

वर्धा: शहरातील स्टेशनफैल भागात भरदिवसा झालेल्या घरफोडीचा पर्दाफाश करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. या गुन्ह्यात दोन विधीसंघर्षित बालकांना ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांच्याकडून चोरीच्या रोकडसह सोन्या-चांदीचे दागिने, मोबाईल आणि कपडे असा एकूण २ लाख १२ हजार ६५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..बेबी लक्ष्मण काेराटे या आपल्या मुलाचे एलआयसीचे पैसे भरण्यासाठी वर्धा येथील एलआयसी ऑफिसमध्ये गेल्या होत्या. दुपारी ४ वाजता त्या घरी परतल्या असता, घराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले..Mumbai High Tide Alert : मुंबईकरांनो सावधान! यंदा पावसाळ्यात समुद्र 24 वेळा कोपणार; 'या' 6 दिवसांत मुंबई जलमय होण्याचा मोठा धोका, लाटांची उंची ऐकून धडकी भरेल.चोरट्यांनी घरातील लोखंडी कपाटाचे लॉकर तोडून आत ठेवलेले सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोकड लंपास केली होती. पाेलिसांनी वेगाने तपासचक्रे फिरवून दाेन अल्पवयीनांना ताब्यात घेतले..त्यांच्याकडून साेन्या-चांदीचे दागिने, ५२ हजार ८०० रुपयांची रोकड, गुन्ह्यात वापरलेले मोबाईल आणि चोरीच्या पैशातून खरेदी केलेले ५ हजार २०० रुपयांचे नवीन कपडे असा एकूण दाेन लाख १२ हजार ६५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. पुढील तपास सुरू आहे..IMD Monsoon Update : देवभूमीत आनंदघन अवतरले, महाराष्ट्रासाठीही गूड न्यूज! अरबी समुद्रातील अडथळे दूर, मॉन्सून कोकणात कधी धडकणार?.ही कारवाई पोलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, अप्पर पोलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे व उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रमोद मकेश्वर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणेदार संतोष ताले, प्रभारी पोलिस निरीक्षक पौर्णिमा राखोंडे यांच्या निर्देशामाणे, गुन्हे शोध पथकाचे शरद गायकवाड, गजेंद्र धर्मे, प्रशांत वंजारी, नरेंद्र कांबळे, नितीन ईटकरे, वैभव जाधव, श्रावण पवार यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.