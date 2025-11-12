विदर्भ

Excise Department : वर्धा जिल्ह्यातील पुरेशा मनुष्यबळाअभावी ‘एक्साईज’ विभाग पांगळा; मंजूर पदांपैकी निम्मी पदे रिक्त, अतिरिक्त कामाचा बोजा

Wardha Excise Department Crippled by Staff Shortage; राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत अवैध मद्यविक्री, चाेरटी वाहतूक आदींवर लक्ष ठेवले जाते. त्याचप्रमाणे अवैध मद्यवाहतूक, विक्री, साठा करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. त्यामुळे दरवर्षी कोटींचा महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो.
Wardha Excise Department struggling due to severe staff shortage; half the sanctioned posts remain vacant, workload doubled on existing officers.

Wardha Excise Department struggling due to severe staff shortage; half the sanctioned posts remain vacant, workload doubled on existing officers.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वर्धा : राज्याच्या तिजाेरीत महसूल जमा करणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वर्धा जिल्ह्यातील कार्यालयात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. दुय्यक निरीक्षकांसह इतर महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कारवाई करण्यास विभागाला मर्यादा येत असल्याचे चित्र आहे.

Loading content, please wait...
vidarbha
State Excise Department
district
government employees
Manpower Booster

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com