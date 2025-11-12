Excise Department : वर्धा जिल्ह्यातील पुरेशा मनुष्यबळाअभावी ‘एक्साईज’ विभाग पांगळा; मंजूर पदांपैकी निम्मी पदे रिक्त, अतिरिक्त कामाचा बोजा

वर्धा : राज्याच्या तिजाेरीत महसूल जमा करणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वर्धा जिल्ह्यातील कार्यालयात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. दुय्यक निरीक्षकांसह इतर महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कारवाई करण्यास विभागाला मर्यादा येत असल्याचे चित्र आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत अवैध मद्यविक्री, चाेरटी वाहतूक आदींवर लक्ष ठेवले जाते. त्याचप्रमाणे अवैध मद्यवाहतूक, विक्री, साठा करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. त्यामुळे दरवर्षी कोटींचा महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो. त्यामुळे या विभागाला सक्षम करणे गरजेचे असताना, प्रत्यक्षात या विभागात मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे चित्र आहे. विभागास २० पदे मंजूर असून, त्यात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी दुय्यम निरीक्षक, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक, जवान, टिपणी सहायक, लेखापाल, लिपीक टंकलेखक, लघुलेखक यांची पदे रिक्त आहेत. कार्यरत मनुष्यबळावर अतिरिक्त कामाचा बोजा असल्याचे चित्र आहे..पदभरती पक्रियेची गरजजिल्ह्यात अवैध दारूव्यवसाय प्रचंड फोझावला आहे. कारवाईसाठीही पुरेसे मनुष्यबळ आवश्यक आहे. मात्र, आहे त्या मनुष्यबळावरच ही कामे करावी लागत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगण्यात आले..Mahabaleshwar News: 'महाबळेश्वरमध्ये मध्यरात्री टपरीवर कारवाई'; आचारसंहितेचा फायदा घेत व्यावसायिकाचा प्रताप; प्रशासनाने डाव हाणून पाडला.वाहनाचीही कमतरताराज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वर्धा जिल्हा कार्यालयात महत्त्वाची पदे रिक्त असताना चारचाकी वाहनाचीही कमतरता आहे. त्यामुळे शहरासह विविध तालुक्यात कारवाई करण्याकरिता जाताना अडचणी येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.