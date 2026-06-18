विदर्भ

Goras Bhandar FDA Action : वर्धेतील 'गोरस भंडार'वर कारवाई का केली? उच्च न्यायालयाची राज्य शासनाला विचारणा

Bombay High Court Notice : वर्ध्यातील गोरस भंडार संस्थेवर एफडीएने छापा टाकून जागा सील केली. संस्थेने या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. न्यायालयाने राज्य शासन व संबंधित विभागाला नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे.
Bombay High Court Nagpur Bench

Bombay High Court Nagpur Bench

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Court Issues Notice to State Government and FDA : वर्धा येथे महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे आणि जमनालाल बजाज यांनी १९३१ मध्ये स्थापन केलेल्या प्रसिद्ध अशा गोरस भंडार या संस्थेवर अन्न व औषधी प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानंतर ३१ मे रोजी छापा टाकण्यात आला. या कारवाईला वर्धा तहसील गो. दुग्धा उत्पादक सहकारी संघ लि. ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने विभागाला नोटीस बजावत मंगळवारपर्यंत (ता. २३) उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

Loading content, please wait...
Wardha
bombay high court