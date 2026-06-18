Goras Bhandar FDA Action : वर्धेतील 'गोरस भंडार'वर कारवाई का केली? उच्च न्यायालयाची राज्य शासनाला विचारणा

Court Issues Notice to State Government and FDA : वर्धा येथे महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे आणि जमनालाल बजाज यांनी १९३१ मध्ये स्थापन केलेल्या प्रसिद्ध अशा गोरस भंडार या संस्थेवर अन्न व औषधी प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानंतर ३१ मे रोजी छापा टाकण्यात आला. या कारवाईला वर्धा तहसील गो. दुग्धा उत्पादक सहकारी संघ लि. ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने विभागाला नोटीस बजावत मंगळवारपर्यंत (ता. २३) उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले..या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, गोसंवर्धन गोरस भंडारमार्फत दररोज सुमारे ९ हजार लिटर दूध संकलित करून त्याचे वितरण केले जाते. वर्धा जिल्ह्यातील १५ गावांमधील सुमारे ८०० कुटुंबांची उपजीविका यावर अवलंबून आहे. एफडीएने ३१ मे रोजी अचानक तपासणी करून संस्थेच्या परिसरात अस्वच्छता आढळल्याचा ठपका ठेवत जागा सील केली. तसेच, पुढील आदेशापर्यंत दूध संकलन, विक्री आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन बंद करण्याचे निर्देश दिले..Wardha: 'गोरस भंडार'चे उत्पादन ठप्प, एफडीएच्या कारवाईनंतर दूध उत्पादक संकटात; हेतूवर प्रश्नचिन्ह.गोसंवर्धन गोरस भंडारचे प्रतिनिधी आणि दूध उत्पादकांनी जिल्हाधिकारी वानमती सी.यांना निवेदन दिले. परंतु दिलासा मिळाला नाही, असे याचिकेत नमूद आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनासह विभागाला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले पुढील सुनावणी मंगळवारी (ता २३) निश्चित करण्यात आली. राज्य शासनातर्फे अॅड. एस. एम. उके यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.