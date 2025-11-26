Wardha Accident: कार अपघातात चिमुकल्यासह आई वडिलांचा मृत्यू; हिंगणघाट मार्गावरील नवोदय विद्यालयाजवळील घटना, मुलगा गंभीर

वर्धा : कारला झालेल्या भीषण अपघातात चिमुकल्यासह आई–वडिलांचा मृत्यू झाला. वर्धा-हिंगणघाट मार्गावर सेलू काटे येथील नवोदय विद्यालयाजवळ साेमवारी (ता.२४) रात्री सव्वा नऊ वाजताच्या सुमारास हा भीषण अपघात झाला..या अपघातात दुसरा मुलगा गंभीर जखमी झाला. या घटनेची वार्ता सेलू काटे येथे पसरताच गाव शाेकसागरात बुडाले. सोमनाथ भानुदास भोयर (वय ४२), निकिता सोमनाथ भोयर (वय ३६) आणि पुरभ (वय आठ) भोयर अशी अपघातातील मृतांची नावे आहेत..सेलूकाटे येथील सोमनाथ भोयर, पत्नी निकिता आणि आठ वर्षीय मुलगा पुरभ, पाच वर्षीय कान्हा हे बोरगाव (मेघे) येथील नातेवाइकाकडील वास्तुपूजन कार्यक्रम आटाेपून घरी परतत होते. यावेळी वायगाव (निपाणी)कडून वर्ध्याकडे भरधाव वेगाने जात असलेल्या चारचाकी वाहन क्र. एमएच ०१ बीयू ४८१० ने सोमनाथ भोयर यांच्या दुचाकी क्र. एमएच ३२ एन ९११० ला जोरदार धडक दिली..Bus Accident: एसटी व क्रूझरच्या अपघातात दोन ठार; सहा जखमी, परतवाडा अंजनगाव मार्गावरील घटना.या अपघातात सोमनाथ भोयर आणि त्यांचा मुलगा पुरभ याचा जागीच मृत्यू झाला. तर निकिता भोयर यांचा उपचारादरम्यान सेवाग्राम रुग्णालयात मृत्यू झाला. कान्हा हा सावंगी (मेघे) येथील रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार घेत आहे. दरम्यान, धडक देणाऱ्या वाहनातील भुजंग काशिनाथ मांजरे (वय ३०) आणि सुरेश नारायण मांजरे (वय ३७) यांना सावंगी (मेघे) पोलिसांनी अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे..गणेशनगराहून परतताना घडले अघटीतप्राथमिक माहितीनुसार, भोयर कुटुंब वर्धा गणेशनगर येथील एका कार्यक्रमाहून रात्रीच्या वेळी आपल्या सेलूकाटे येथील घरी दुचाकीवरून परतत होते. याचवेळी वायगाव येथील एका भरधाव चारचाकी वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की दुचाकीचे अक्षरशः तुकडे झाले. धडक दिल्यानंतर चारचाकी चालक तातडीने घटनास्थळावरून फरार झाला. हे वाहन वायगाव येथील असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..गावकऱ्यांनी दिला चोपभरधाव आणि बेदरकारपणे वाहन चालवणाऱ्या चालकांला अपघातानंतर गावकऱ्यांनी चांगलाच चोप दिला. अपघातानंतर घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी जमली होती. उपस्थित नागरिकांनी तातडीने जखमी कान्हाला सावंगी रुग्णालयात हलवले, मात्र उर्वरित कुटुंबियांना वाचवण्याचे त्यांचे प्रयत्न अपयशी ठरले. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून सेलू आणि काटे गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. वाहन चालकाला मंगळवारी (ता.२५) रोजी पोलिसांनी अटक केली आहे..Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .वाहनाची तपासणी व वेग मर्यादेची नागरिकांनी केली मागणी?वर्धा-सेलूकाटे मार्गावर गेल्या काही महिन्यांपासून अपघातांची संख्या वाढली आहे. वाहतूक पोलिसांनी तातडीने या मार्गावर वेगमर्यादा आणि तपासणी सुरू करावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे असे अपघात वाढत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.