Fake Currency Raids: वर्ध्यात बनावट नोटांचा छापखाना; पोलिसांचा छापा, पाचशेच्या १४४ नोटा जप्त, एकास घेतले ताब्यात

Wardha Police Raid Uncovers Fake Currency Printing Setup: वर्धा येथील केजाजी चौकात बनावट नोटांचा छापखाना उघड; १४४ नोटा जप्त, एकास ताब्यात घेतले. मालेगावातही साडेपाच लाखांच्या नोटा जप्त.
वर्धा : शहरातील मध्यभागात असलेल्या केजाजी चौक परिसरात बनावट नोटांचा छापखाना सुरू होता. याची माहिती मिळताच पोलिसांनी छापा घालून कारवाई केली. यावेळी पाचशेच्या तब्बल १४४ नोटांसह छपाईचे साहित्य जप्त करण्यात आले. केजाजी चौकात गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली. या प्रकरणी एकास ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

