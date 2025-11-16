Fake Currency Raids: वर्ध्यात बनावट नोटांचा छापखाना; पोलिसांचा छापा, पाचशेच्या १४४ नोटा जप्त, एकास घेतले ताब्यात

वर्धा : शहरातील मध्यभागात असलेल्या केजाजी चौक परिसरात बनावट नोटांचा छापखाना सुरू होता. याची माहिती मिळताच पोलिसांनी छापा घालून कारवाई केली. यावेळी पाचशेच्या तब्बल १४४ नोटांसह छपाईचे साहित्य जप्त करण्यात आले. केजाजी चौकात गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली. या प्रकरणी एकास ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..केजाजी चौक गोंड प्लॉट येथील रहिवासी डॉ. प्रकाश तळवेकर यांच्या घराच्या अखेरच्या माळ्यावर राहणारे भाडेकरी घरी बनावटी चलनी नोटा तयार करत असल्याबाबत माहिती पोलिस अधीक्षक अनुराग जैन यांना मिळाली..Pune Crime : पुण्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ; धनकवडी ते हडपसर ३२ लाखांच्या ऐवजावर डल्ला; सोने आणि रोख रक्कम लंपास.त्यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक विनोद चौधरी यांना सूचना देऊन तपासासाठी तीन पथके तयार केली. डॉ. तळेवकर यांच्या निवासाला घेराव घालत रात्री १२.३० वाजताच्या सुमारास छापा घातला. यावेळी घरात एक विधीसंघर्षीत बालक मिळून आला. पथकाने झडती घेतली असता भारतीय चलनातील ५०० रुपयांच्या १४४ बनावट नोटा, प्रींटर, १२ बाय १२ इंचाची लाकडी फ्रेम, ६ बाय ६ इंचाची लाकडी फ्रेम, १२ बाय १८ इंचाची काचेची फ्रेम, ए ४ साईजचे पेपर, इंक बॉटल व इतर साहित्य मिळून आल्याने जप्त करण्यात आले..या प्रकरणी शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी ईश्वर लालसिंग यादव हा आपले साथीदार धनराज धोटे, राहुल आंबटकर व विधी संघर्षित बालक यांच्या सोबत मिळून बनावट नोटा तयार करण्याचे काम करीत होता..मुख्य आरोपी ईश्वर यादवचे दोन साथीदार धनराज धोटे व राहुल आंबटकर यांना मालेगाव नाशिक येथे नकली नोटा चलनात आणताना अटक करण्यात आली आहे. गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी ईश्वर यादव यास त्याचे साथीदार पकडले गेले असल्याबाबत चाहूल लागताच तो घटनास्थळाहून काही महत्त्वाचे पुरावे घेऊन फरार झाला. .त्याच्या शोधाकरिता स्थानिक गुन्हे शाखेची तीन पथके रवाना करण्यात आली आहेत. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू असून मालेगाव नाशिक येथे अटकेतील दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुख्य आरोपीचा शोध घेऊन यात आणखी कोणते रॅकेट कार्यरत आहे, का याबाबत तपास करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले..मालेगावात साडेपाच लाखांच्या बनावट नोटामालेगाव (जि. नाशिक): शहरात बनावट नोटा पकडण्याचा दुसरा प्रकार येथे घडला आहे. यापूर्वी शहरात दहा लाख रुपये आणणाऱ्या दोघांना तालुका पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याचा तपास देखील सुरु असून मध्यप्रदेश राज्यातील दोघे जण फरार आहेत. याप्रकरणी पोलिसांचे धागेदोरे मध्यप्रदेश राज्यातील चौघे मालेगाव व चांदवड येथील दोघांपर्यंत पोहोचले आहेत. येथे बनावट नोटांची पंधरा दिवसात ही दुसरी कारवाई असून यामुळे नागरिकांमध्ये पाचशे रुपयाच्या नोटा घेण्यासंदर्भात भीती निर्माण होत आहे..Buldhana Crime : मध्य प्रदेश मधील अग्नी शस्त्र निर्मिती; गृह खात्यासाठी ठरतेय डोकेदुखी .आठवडी बाजारात चालवायचा नोटाबनावट नोटा प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार लालसिंग यादव हा आपल्या साथीदारांना गावोगावी आठवडी बाजारात पाठवून बनावट नोटा चलनात आणत होता. वर्ध्यात या प्रकरणात पोलिसांनी आराेपीस ताब्यात घेतल्याने रॅकेटचा लवकरच पर्दाफाश होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.