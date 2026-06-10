Wardha: वर्धा नदीत पाच जिवलग मित्रांचा दुर्दैवी अंत; सेल्फी ठरली अखेरची स्मृती, घुग्घुस शहरावर शोककळा

घुग्घुस: वर्धा नदीत पोहण्यासाठी गेलेल्या पाच मित्रांचा बुडून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना सोमवारी (ता. ८) येथे घडली. नदीकाठी पोहोचल्यानंतर आनंदाने काढलेली एक सेल्फी आज त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आणि मित्रपरिवारासाठी आयुष्यभराची वेदनादायी आठवण ठरली आहे. या पाच जिवलग मित्रांना मृत्यूही एकमेकांपासून वेगळे करू शकले नाहीत..घुग्घुस शहरातील इंदिरानगर परिसरात राहणारे रोहित बोबडे (१९), सनी आसामपिल्ली (१८), शिव केळझरकर (१८), समय सोनटक्के (१७) आणि तन्मय पाथाडे (१७) हे सर्व जिवलग मित्र होते. एकत्र फिरणे, खेळणे आणि वेळ घालविणे हा त्यांच्या मैत्रीचा अविभाज्य भाग होता..Petrol-Diesel-CNG Price: अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर कच्चे तेल महागले; आता पेट्रोल-डिझेल कितीला? महाराष्ट्रातील शहरनिहाय नवे दर जाहीर.सोमवारी दुपारी उन्हाची तीव्रता वाढल्याने त्यांनी वर्धा नदीवर जाऊन पोहण्याचा बेत आखला. घरच्यांना न सांगता सर्वजण नदीकडे रवाना झाले. नदीकाठी पोहोचल्यावर त्यांनी मोबाईलमध्ये काही छायाचित्रे आणि एकत्र सेल्फी टिपली. त्या क्षणी त्यांच्या चेहऱ्यावर असलेले हसू आणि उत्साह पाहून काही वेळातच भीषण दुर्घटना घडेल, याची कुणालाही कल्पना नव्हती. सेल्फी काढल्यानंतर पाचही मित्र नदीत उतरले.मात्र, नदीतील पाण्याची खोली आणि प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने ते खोल पाण्यात अडकले. एकमेकांना वाचविण्याच्या प्रयत्नात पाचही जण खोल पाण्यात ओढले गेले. काही क्षणांतच सर्वजण नदीच्या पाण्यात बेपत्ता झाले..वर्धा नदीत पाच जिवलग मित्रांचा दुर्दैवी अंतसायंकाळ झाली तरी ते घरी परतले नाहीत. त्यामुळे कुटुंबीयांनी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सर्वांचे मोबाईल बंद होते. त्यामुळे कुटुंबीयांची चिंता वाढली. नातेवाईक आणि स्थानिक नागरिकांनी शोधाशोध सुरू केली..Shaktipeeth Highway Drone Survey : ‘शक्तिपीठ’ महामार्गासाठी विठ्यात ‘ड्रोन सर्व्हे’, शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दाखवला हिसका; सांगलीत वातावरण तापलं.अखेर त्यांची वाहने आणि काही साहित्य नदीकाठी आढळून आल्यानंतर भीती निर्माण झाली. माहिती मिळताच पोलिस, महसूल प्रशासन आणि स्थानिक नागरिक घटनास्थळी दाखल झाले. रात्री उशिरापर्यंत शोधकार्य सुरू होते. मात्र अंधार आणि नदीतील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शोधमोहीम थांबवावी लागली. संपूर्ण रात्र कुटुंबीयांनी नदीकाठी व्याकुळ अवस्थेत काढली..मंगळवारी (ता. ९) सकाळी आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने पुन्हा शोधकार्य सुरू केले. सकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास तन्मय पाथाडे याचा मृतदेह सापडला. त्यानंतर काही तासांतच सनी आसामपिल्ली, रोहित बोबडे, शिव केळझरकर आणि समय सोनटक्के यांचे मृतदेहही नदीतून बाहेर काढण्यात आले. पाचही मृतदेह बाहेर येताच घटनास्थळी उपस्थित नागरिक आणि नातेवाईकांचा आक्रोश अनावर झाला..घटनेची माहिती शहरात पसरताच घुग्घुससह परिसरातील नागरिकांनी नदीकाठी मोठी गर्दी केली. एकाच परिसरातील, एकाच मित्रगटातील पाच युवकांचा एकाच वेळी मृत्यू झाल्याने संपूर्ण शहर शोकमग्न झाले आहे. अनेकांच्या डोळ्यांसमोर त्यांची नदीकाठी काढलेली सेल्फी फिरत आहे. काही क्षणांपूर्वी हसतमुख असलेले हे पाच चेहरे आज केवळ आठवणीत उरले आहेत. मैत्रीच्या असंख्य आठवणी जपणारे हे पाच मित्र एकाच दिवशी काळाच्या पडद्याआड गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.