विदर्भ

Wardha: वर्धा नदीत पाच जिवलग मित्रांचा दुर्दैवी अंत; सेल्फी ठरली अखेरची स्मृती, घुग्घुस शहरावर शोककळा

Five Friends Drown in Wardha River Near Ghugghus: चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस येथे वर्धा नदीत पोहण्यासाठी गेलेल्या पाच जिवलग मित्रांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
Wardha

Wardha

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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घुग्घुस: वर्धा नदीत पोहण्यासाठी गेलेल्या पाच मित्रांचा बुडून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना सोमवारी (ता. ८) येथे घडली. नदीकाठी पोहोचल्यानंतर आनंदाने काढलेली एक सेल्फी आज त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आणि मित्रपरिवारासाठी आयुष्यभराची वेदनादायी आठवण ठरली आहे. या पाच जिवलग मित्रांना मृत्यूही एकमेकांपासून वेगळे करू शकले नाहीत.

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