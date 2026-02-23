विदर्भ

अंगावर काटा आणणारा थरार! समोर वाघ आणि मागे विहीर; शेतकऱ्यासह बैलाची जीव वाचवण्यासाठी धडपड, शेवटी...

Farmer’s Bullock Cart Falls into Well : कापूस बैलगाडीमध्ये भरून घराकडे जात असताना डुकराच्या मागे वाघाला पाहून बैलगाडीसह बैल विहिरीत पडले.
Farmer’s Bullock Cart Falls into Well

Tiger Sighting in Wardha

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

समुद्रपूर : तालुक्यातील कोरा गावाजवळील नारायणपूर येथे शेतकरी आपल्या शेतातील कापूस बैलगाडीमध्ये भरून घराकडे जात असताना डुकराच्या मागे वाघाला पाहून बैलगाडीसह बैल विहिरीत पडले. यात एका बैलाचा मृत्यू झाला तर दुसऱ्याला वाचविण्यात यश आले. शेतकरीही थोडक्यात बचावला.

Loading content, please wait...
Farmer
tiger
tiger attack
Bull
bullock cart

Related Stories

No stories found.