विदर्भ
जन्म मृत्यू नोंदणी कार्यालयात महसूल सहाय्यकाने प्रमाणपत्रासाठी मागितली लाच; ACBने रंगेहाथ पकडलं
Revenue Assistant Caught Red-Handed by ACB : महसूल सेवकास लाचेचे दोन हजार रुपये स्वीकारताना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली.
वर्धा : जन्म प्रमाणपत्र देण्याकरिता पाच हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या समुद्रपूर तहसील कार्यालयातील महसूल सेवकास लाचेचे दोन हजार रुपये स्वीकारताना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली. प्रशांत केशव नंदेश्वर (वय ४५) असे लाच स्वीकरणाऱ्याचे नाव असल्याचे सांगण्यात आले.