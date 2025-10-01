Virdha Lightning: सहा ठिकाणी लागणार लाईटनिंग अरेस्टर; वीज काेसळून ३१ जण ठार, २८१ जनावरे मृत्युमुखी

वर्धा : मान्सून सुरू झाल्यापासून पावसासह वीज कोसळण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मागील काही महिन्यांत जिल्ह्यातील विविध भागांत वीज कोसळून तब्बल ३१ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत..या भीषण घटनांमुळे जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पावसाळ्यात वीज कोसळण्याच्या घटना वाढत असल्याने प्रशासनाकडून सहा ठिकाणी वीज राेधक तंत्र (लाईटनिंग अरेस्टर) वीजराेधक अर्थात अटकाव यंत्र बसविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..यात सेलू तालुक्यात येळाकेळी, समुद्रपूर तालुक्यात लोखंडी, हिंगणघाट तालुक्यात लाडकी आर्वी तालुक्यात निंबोली, आष्टी तालुक्यात साहूर आणि कारंजा तालुक्यात रहाटी या गावाचा समावेश आहे. दरम्यान, वीज कोसळण्यामुळे पशुधनाचे देखील मोठे नुकसान झाले आहे. आतापर्यंत तब्बल २८१ पशुधनाचे बळी गेले असून शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे..जून २०२५ मध्येच एका गावात वीज काेसळून घडलेल्या दुर्दैवी घटनेत दोन चुलत भावांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण जिल्हा हादरला होता. अशा घटना टाळण्यासाठी वीजराेधक यंत्र बसविण्याचे कार्य जिल्ह्यात युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले असून यामुळे घडणाऱ्या घटनांना आळा बसणार आहे..‘लाईटनिंग अरेस्टर’म्हणजे काय?‘लाईटनिंग अरेस्टर’ इमारती किंवा जागांना विजेपासून वाचवण्यासाठी वापरले जाणारे उपकरण होय, ज्याला सामान्यतः लाईटनिंग रॉड किंवा प्रवेगक म्हणतात. हे एक धातूच्या तारांचे किंवा नळीचे युनिट असते, जे उंच ठिकाणी बसवले जाते आणि आकाशातून पडणाऱ्या विजेला आकर्षित करून ती सुरक्षितपणे जमिनीमध्ये पोहोचवते, ज्यामुळे इमारतीचे नुकसान टळते..कसे कार्य करते ? यंत्रामध्ये एक लांब तांब्याची तार किंवा रॉड असतो, जो सर्वात उंच ठिकाणी (जसे की इमारतीचे छत) बसवला जातो. या तारेला एक तांब्याची पट्टी किंवा तार जोडलेली असते, जी खाली जमिनीपर्यंत आणली जाते आणि जमिनीत जोडली जाते (ग्राउंडिंग). जेव्हा आकाशातून वीज पडते, तेव्हा ती या उंच तारेवर आघात करते. यामुळे विजेचा प्रवाह या धातूच्या तारेमार्फत जमिनीमध्ये विसर्जित होतो आणि वीज इमारतीला लागण्यापासून वाचवते..Premium| US Immigration policy: संकटाला संधीची किनार...\n\n.प्रशासनाने केले आवाहननागरिकांनी वादळी पावसात घराबाहेर जाणे टाळावे, मोकळ्या जागेत थांबू नये, शेतातील झाडाखाली आसरा घेऊ नये, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.