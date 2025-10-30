विदर्भ

Chandrapur News: शस्त्रक्रियेसाठी दाखल रुग्णाचा संशयास्पद मृत्यू; नातेवाइकांचा शवविच्छेदन करण्यास नकार

Hospital Investigation: वरोरा उपजिल्हा रुग्णालयात पायाच्या शस्त्रक्रियेसाठी दाखल गणेश बावणे यांचा ऑपरेशनपूर्वीच मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. अचानक प्रकृती बिघडल्याने त्यांना चंद्रपूर येथे हलविण्यात आले, मात्र तेथे पोहोचताच मृत घोषित करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
वरोरा : येथील उपजिल्हा रुग्णालयात आठ दिवसांपूर्वी पायाच्या फॅक्चरचे ऑपरेशन करण्याकरिता दाखल झालेल्या रुग्णाचा मंगळवारी संशयास्पद मृत्यू झाला. शस्त्रक्रियेची तयारी सुरू असतानाच अचानक प्रकृती बिघडल्याने त्याला चंद्रपूर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठविण्यात आले.

