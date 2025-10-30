Chandrapur News: शस्त्रक्रियेसाठी दाखल रुग्णाचा संशयास्पद मृत्यू; नातेवाइकांचा शवविच्छेदन करण्यास नकार

वरोरा : येथील उपजिल्हा रुग्णालयात आठ दिवसांपूर्वी पायाच्या फॅक्चरचे ऑपरेशन करण्याकरिता दाखल झालेल्या रुग्णाचा मंगळवारी संशयास्पद मृत्यू झाला. शस्त्रक्रियेची तयारी सुरू असतानाच अचानक प्रकृती बिघडल्याने त्याला चंद्रपूर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठविण्यात आले..चंद्रपुरात पोहोचताच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला मृत घोषित केले. दरम्यान, याप्रकरणानंतर मृताच्या नातेवाइकांनी शवविच्छेदन करण्यास नकार दिला होता. मृताचे नाव गणेश बावणे (वय ४५) असे आहे..वरोरा येथील गणेश भाऊराव बावणे यांना काही दिवसापूर्वी झालेल्या अपघातात पायाला फॅक्चर झाले. त्यामुळे त्यांना आठ दिवसांपूर्वी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मंगळवारी त्याच्या पायावर शस्त्रक्रिया करण्यात येणार होती. त्यानुसार उपजिल्हा रुग्णालयात सर्व तयारी करून ऑपरेशन थेटरमध्ये नेण्यात आले..मात्र, तिथे त्यांची प्रकृती बिघडल्याचे सांगून त्यांना चंद्रपूर येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठविण्यात आले. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पोहोचताच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला मृत घोषित केले. शस्त्रक्रियेची तयारी सुरू असताना गणेश बावणे यांची हृदयक्रिया बंद पडत होती. नाडीचे ठोके थांबले होते. परंतु उपस्थित डॉक्टरांनी प्रयत्न करून त्यांचे हृदय व नाडी पुन्हा सुरू केली..Vaibhavwadi Rural Hospital : वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयाचा हलगर्जीपणा, २५ वर्षीय तरूणीचा हकनाक बळी; नातेवाईकांच्या आरोपांमुळे तणाव.वरोरा येथील रुग्ण गणेश बावणे यांना शस्त्रक्रियेदरम्यान हृदयविकाराचा झटका आल्याने तत्काळ जिल्हा सामान्य रूग्णालयात हलविण्यात आले. येथे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी विशेष प्रयत्न केले. परंतु, रुग्णाचा मृत्यू झाला. रुग्णाच्या मृत्यूबाबत त्याच्या नातेवाइकांचे गैरसमज दूर करून पुढील प्रक्रियेनुसार शवविच्छेदन करण्यात येईल.- डॉ. महादेव चिंचोळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक चंद्रपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.