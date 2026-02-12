Amravati Accident: कार दुचाकी अपघातात दोघे ठार; वरुड तालुक्यातील टेंभूरखेडा व शिरखेडहद्दीतील घटना

अमरावती : जिल्ह्यातील वरुड व शिरखेड ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या अपघातात दोघे ठार झाले आहेत. वरुड तालुक्यातील टेंभूरखेडा व शिरखेडमध्ये या घटना घडल्या. वरुड ठाण्याच्या हद्दीत वरुड ते टेंभूरखेडा सातपुडा बारसमोर पांढऱ्या रंगाच्या एमएच १२ एचव्ही २१४४ क्रमांकाच्या वेगात येणाऱ्या कारने विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली..अपघातात दुचाकीस्वार वसंत रमेश सिरसाम (वय ३५, रा. मोठी भेमडी, ता. वरुड) गंभीर जखमी झाले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. वरुड पोलिसांनी याप्रकरणी कारचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..ज्योती ज्ञानेश्वर वानखडे (वय ३७) या बाजारात फुटाणे विक्रीचे दुकान थाटण्याकरिता गेल्या होत्या. तेवढ्यात त्यांचे पती ज्ञानेश्वर वानखडे (वय ४२) यांना अंकुश देविदास शिरभाते यांच्या दुचाकीने ऑटो थांब्याजवळ जोरदार धडक दिली. .Ambad Accident News : चिंचखेड फाट्याजवळ ट्रकला धडकून दुचाकीस्वार रोहन काळे जागीच ठार.अपघातात गंभीर जखमी ज्ञानेश्वर वानखडे यांना उपचाराकरिता रुग्णालयात दाखल केले. उपचारादरम्यान ज्ञानेश्वर वानखडे यांचा मृत्यू झाला. ज्योती ज्ञानेश्वर वानखडे यांच्या तक्रारीवरून शिरखेड पोलिसांनी वाहनचालक अंकुश देविदास शिरभातेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.