विदर्भ

Amravati Accident: कार दुचाकी अपघातात दोघे ठार; वरुड तालुक्यातील टेंभूरखेडा व शिरखेडहद्दीतील घटना

Road Accident: अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यात टेंभूरखेडा व शिरखेड हद्दीत झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातांत दोघांचा मृत्यू झाला. एका घटनेत कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार झाला, तर दुसऱ्या घटनेत दुचाकीच्या धडकेत गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : जिल्ह्यातील वरुड व शिरखेड ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या अपघातात दोघे ठार झाले आहेत. वरुड तालुक्यातील टेंभूरखेडा व शिरखेडमध्ये या घटना घडल्या. वरुड ठाण्याच्या हद्दीत वरुड ते टेंभूरखेडा सातपुडा बारसमोर पांढऱ्या रंगाच्या एमएच १२ एचव्ही २१४४ क्रमांकाच्या वेगात येणाऱ्या कारने विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली.

