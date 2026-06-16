विदर्भ

Washim: जिल्ह्यात तीन युवकांना जलसमाधी; कारंजात दोघांचा, तर मानोऱ्यात एकाचा बुडून मृत्यू

Three Youths Drown in Separate Incidents in Washim: कारंजा तालुक्यातील अडाण नदीत स्नान आणि पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन मामे-आतेभावांचा मृत्यू झाला, तर मानोरा तालुक्यातील बोरमळी धरणात आणखी एका युवकाचा बुडून मृत्यू झाला.
Washim

Washim

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाशीम: जिल्ह्यात रविवारी दोन वेगवेगळ्या दुर्घटनांमध्ये तीन युवकांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. यातील पहिली घटना कारंजा तालुक्यातील अडाण नदीत घडली, तर दुसऱ्या घटनेत मानोरा तालुक्यातील बोरमळी धरणात पुसद येथील एका युवकाचा बुडून मृत्यू झाला.

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