Washim: जिल्ह्यात तीन युवकांना जलसमाधी; कारंजात दोघांचा, तर मानोऱ्यात एकाचा बुडून मृत्यू

वाशीम: जिल्ह्यात रविवारी दोन वेगवेगळ्या दुर्घटनांमध्ये तीन युवकांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. यातील पहिली घटना कारंजा तालुक्यातील अडाण नदीत घडली, तर दुसऱ्या घटनेत मानोरा तालुक्यातील बोरमळी धरणात पुसद येथील एका युवकाचा बुडून मृत्यू झाला. .पवित्र अधिक महिन्यानिमित्त अडाण नदीच्या पात्रात स्नान व पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन तरुणांचा पाण्यात बुडून अत्यंत दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना रविवारी ( ता. १४) सकाळी सुमारे १० वाजता गोमुखेश्वर संस्थानजवळ घडली. शुभम अमोल धोंडे (वय १४, रा. इंझोरी) आणि त्याचा आतेभाऊ दर्शन सुनील वावगे (वय २०, रा. भातकुली, जि. अमरावती) अशी मृत्यू झालेल्या मामे-आतेभावांची नावे आहेत. या भीषण दुर्घटनेमुळे संपूर्ण इंझोरी गावावर शोककळा पसरली आहे..Maharashtra Water Crisis : राज्यावर महादुष्काळाचे संकट! फक्त ८५ दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा; शेतीसाठी पाणीपुरवठा बंद, अनेक शहरांत पाणीकपात.मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या पवित्र अधिक महिना सुरू असल्याने धार्मिक परंपरेनुसार नदीवर स्नान करण्यासाठी तसेच उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांचा आनंद घेण्यासाठी शुभम आणि अमरावतीहून आलेला त्याचा आतेभाऊ दर्शन हे दोघे गोमुखेश्वर संस्थानजवळील अडाण नदीच्या पात्रात गेले होते. पोहत असताना नदीपात्रातील खोलगट भागाचा अंदाज न आल्याने दोघेही खोल पाण्यात ओढले गेले आणि बुडू लागले. दोघेही पाण्यात बुडत असल्याचे नदीकाठावर खेळत असलेल्या लहान मुलांच्या लक्षात आले. त्यांनी तात्काळ आरडाओरड सुरू केली..मुलांचा आक्रोश ऐकून नदीपात्रात मासेमारी करणारे स्थानिक कोळी बांधव आणि परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक नागरिक आणि मासेमारांच्या शर्थीच्या प्रयत्नांनंतर दोघांनाही तातडीने पाण्याबाहेर काढण्यात आले. ही धक्कादायक वार्ता वाऱ्यासारखी इंझोरी गावात पसरताच धोंडे परिवारातील महिला व पुरुषांसह ग्रामस्थांनी नदीकडे धाव घेतली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून गावातील युवक विशाल वानखेडे यांनी स्वतःचे चारचाकी वाहन घटनास्थळी आणले. बेशुद्ध अवस्थेतील शुभम आणि दर्शन यांना तातडीने वाहनातून कारंजा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीअंती उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. डॉक्टरांच्या या घोषणेनंतर नातेवाईकांनी रुग्णालयात एकच आक्रोश केला..Latest Marathi News Live Update : मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेला धक्का? महावितरणकडून स्मार्ट मीटरसाठी ४८ तासांचा अल्टिमेटम, वाद पेटला.कुटुंबाचा एकुलता एक दिवा विझलाया दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेला शुभम हा अमोल धोंडे यांचा एकुलता एक मुलगा होता. तो गेल्या एक वर्षापासून आळंदी येथे वारकरी संप्रदायाचे शिक्षण घेत होता आणि अध्यात्माचे धडे गिरवत होता. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमुळे तो आपल्या आई-वडिलांकडे गावी आला होता. सुट्टीसाठी घरी आलेल्या आपल्या एकुलत्या एका मुलावर आणि भाच्यावर काळाने असा अचानक घाला घातल्याने धोंडे आणि वावगे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. दोन तरुण मुलांचा असा अकाली अंत झाल्याने संपूर्ण तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.