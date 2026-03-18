विदर्भ

आधी तुकड्यांमध्ये शरीराचे अवयव, नंतर संपूर्ण सांगाड्यासारखे शरीर आढळले; महामार्गावर मुरूम टाकताना धक्कादायक प्रकार समोर

Human Body Found in Murum Pile on Highway : बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच परिसरात भीतीचे सावट पसरले. वाशीम पोलिसांनी रात्रीच घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला.
Human Body Found in Murum Pile on Highway

Shubham Banubakode
वाशीम : राष्ट्रीय महामार्गावर मुरूम टाकत असताना अंगावर काटा आणणाऱ्या घटनेचा उलगडा झाला आहे. मुरूमाच्या ढिगाऱ्यात तुकड्या-तुकड्यांत सापडलेल्या मानवी अवयवांनंतर आज त्याच ठिकाणच्या दुसऱ्या ढिगाऱ्यात संपूर्ण मानवी शरीर आढळून आल्याने संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. हा मृतदेह हाडांच्या स्वरूपात आहे.

Related Stories

No stories found.