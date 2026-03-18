आधी तुकड्यांमध्ये शरीराचे अवयव, नंतर संपूर्ण सांगाड्यासारखे शरीर आढळले; महामार्गावर मुरूम टाकताना धक्कादायक प्रकार समोर

वाशीम : राष्ट्रीय महामार्गावर मुरूम टाकत असताना अंगावर काटा आणणाऱ्या घटनेचा उलगडा झाला आहे. मुरूमाच्या ढिगाऱ्यात तुकड्या-तुकड्यांत सापडलेल्या मानवी अवयवांनंतर आज त्याच ठिकाणच्या दुसऱ्या ढिगाऱ्यात संपूर्ण मानवी शरीर आढळून आल्याने संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. हा मृतदेह हाडांच्या स्वरूपात आहे..वाशीम येथील हिंगोली रोडवर मुरूमाचा भराव टाकण्याचे काम सुरू असताना १७ मार्च रोजी रात्री मुरूमाच्या एका ढिगाऱ्यात अचानक मानवी शरीराचे काही कापलेले अवयव स्थानिकांना दिसून आले. ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच परिसरात भीतीचे सावट पसरले. वाशीम पोलिसांनी रात्रीच घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. पोलिसांना संशय आल्याने आज सकाळी पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर शोधमोहीम राबवण्यात आली..यावेळी शेजारीच असलेल्या दुसऱ्या मुरूमाच्या ढिगाऱ्याला उपसले असता, त्याखाली गाडलेले संपूर्ण मानवी शरीर बाहेर काढण्यात आले. मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी मुरूमाच्या ढिगाऱ्याचा वापर करण्यात आला असावा, असा कयास लावला जात आहे. मृतदेहाची अवस्था पाहता, आरोपींनी अत्यंत थंड डोक्याने आणि क्रूरपणे हे कृत्य केल्याचे दिसून येते..ही हत्या कुठे झाली आणि मृतदेह येथे आणून कसा टाकला गेला, याचा शोध आता पोलीस घेत आहेत. या प्रकरणात वाशीम शहर व ग्रामीण पोलीस घटनास्थळावरील पुराव्यांची तपासणी करत आहेत. तसेच स्थानिक गुन्हे शाखाही तपास करत आहे.