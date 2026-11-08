विदर्भ

ST Bus Service :दिवाळीसाठी वाशीम आगारातून बसफेऱ्यांत वाढ;प्रवाशांच्या गर्दीचा विचार करून अतिरिक्त बससेवा

Washim ST Bus Service : दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन वाशीम एसटी आगाराने बसफेऱ्यांत वाढ केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि यवतमाळमार्गे नागपूर या प्रमुख मार्गांवर अतिरिक्त बसफेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
Washim ST depot increases bus services to manage the festive Diwali travel rush.

Washim ST depot increases bus services to manage the festive Diwali travel rush.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाशीम, : दिवाळी सणानिमित्त गावी येणाऱ्या व जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वाशीम आगाराने बसफेऱ्यांत वाढ केली आहे. नियमित बससेवेसोबतच गर्दीच्या मार्गांवर अतिरिक्त फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.

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