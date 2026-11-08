ST Bus Service :दिवाळीसाठी वाशीम आगारातून बसफेऱ्यांत वाढ;प्रवाशांच्या गर्दीचा विचार करून अतिरिक्त बससेवा

वाशीम, : दिवाळी सणानिमित्त गावी येणाऱ्या व जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वाशीम आगाराने बसफेऱ्यांत वाढ केली आहे. नियमित बससेवेसोबतच गर्दीच्या मार्गांवर अतिरिक्त फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे..दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणानिमित्त बाहेरगावी असलेले नागरिक मोठ्या संख्येने गावी येतात. तसेच सणानिमित्त खरेदी आणि नातेवाइकांच्या भेटीसाठी प्रवास करणाऱ्यांची संख्याही वाढते. या पार्श्वभूमीवर वाशीम आगाराने प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी बससेवेत वाढ केली आहे. वाशीम आगारातून नियमित फेऱ्यांसोबत छत्रपती संभाजीनगर, पुणे तसेच यवतमाळमार्गे नागपूर या प्रमुख मार्गांवर बससेवा सुरू आहे. प्रवाशांची मागणी आणि गर्दीचा अंदाज घेऊन आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त बसफेऱ्या सोडण्यात येत आहेत. त्यामुळे खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी होऊन एसटीने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना पर्याय उपलब्ध झाला आहे..दिवाळी सणानिमित्त प्रवाशांची संख्या वाढत असल्याने आगारातून बसफेऱ्यांत वाढ करण्यात आली आहे. नियमित फेऱ्यांसोबत छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि यवतमाळमार्गे नागपूर या मार्गांवर बससेवा उपलब्ध करून दिली आहे. प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात येत असून, प्रवाशांना सुरक्षित आणि सुरळीत सेवा देण्याचा आगाराचा प्रयत्न आहे.-अनिरुद्ध मेहेत्रे, आगारप्रमुख, वाशीम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.