Wardha News: हुंड्यासाठी लग्न मोडले! पत्रिका वाटल्या, मंडप सजला...पण नवरदेव फिरकलाच नाही; १० लाख आणि ८० ग्रॅम सोने मागितले

वर्धा: हुंडा मागणे आणि देणे कायद्याने गुन्हा असताना ही प्रथा आजही कायम असल्याचे हिंगणघाट येथे पुढे आले आहे. या हुंड्यासाठी रुसलेला नवरदेव मंडपात आला नसल्याने वधू पित्याने थेट पोलिसात तक्रार दाखल केली. तक्रारीवरून केलेल्या चौकशीअंती या प्रकरणी हिंगणघाट पोलिसांकडून नवरदेव आणि त्याच्या भावावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. .Delhi Protest: आई, मला खूप मारलेय! दिल्लीतील आंदोलनात नागपूरच्या तरुणाईचा हुंकार; मारो सर, मारे असे म्हणत पोलिसांचा मार केला सहन .मुलाने मुलगी बघितली अन् पसंती दर्शविली. त्यानंतर उपवर-वधू पक्षाकडील ज्येष्ठ मंडळींनी बैठक घेत साक्षगंध आणि लग्नाची तारीख निश्चित केली. ठरल्या प्रमाणे नियोजित दिवशी साक्षगंधाचा कार्यक्रम आटोपला. याच कार्यक्रमात वधू पक्षाने पाच ग्रॅमची सोन्याची अंगठी आणि १५ ग्रॅमची सोनसाखळी दिली. मात्र, नंतर चक्क दहा लाखांची रोख व ८० ग्रॅम सोने हुंडा म्हणून मागण्यात आले. तितकी कुवत नसल्याचे वधू पक्षाने हुड्याला नकार दिला. .ठरल्या प्रमाणे एक जुलैला विवाह होणार होता. पण, विवाह मंडपात हुंड्यासाठी रुसलेला नवरदेव वऱ्हाड्यांसह पोहोचलाच नसल्याने या प्रकरणी मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून नवरदेवसह त्यांच्या भावावर हिंगणघाट पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. चौकशीअंती या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राहुल दामोदर थुटे (वय ४४) व अरविंद थुटे (वय ४६. रा. भाग्योदय सोसायटी, वडगाव रोड, यवतमाळ) अशी गुन्हा दाखल असलेल्यांची नावे असल्याचे पोलिसांनी कळविले. .हिंगणघाट शहरातील एका ७० वर्षीय व्यक्तीच्या मुलीचा विवाह राहुल थुटे यांच्याशी निश्चित झाला होता. त्या दोघांचा साक्षगंधाचा कार्यक्रम उरकला. या सोहळ्यानंतर वधू पक्षाकडील मंडळी विवाह सोहळ्याच्या तयारीला लागले. अशातच २१ जून २०२६ ला राहुल थुटे व त्याचा मोठा भाऊ अरविंद थुटे हे दोघे हिंगणघाट येथे आले. त्यांनी बसस्थानकावरच मुलीच्या भावाला पाचारण केले. त्यामुळे घरी चला असा आग्रहही करण्यात आला. पण, राहुल व त्याच्या भावाने नकार दिला..शिवाय पुढील बोलणीसाठी आमच्या घरी यवतमाळला या असे यावेळी सांगण्यात आले. समाजातील जेष्ठांना सोबत घेत मुलीचे वडील व इतर कुटुंबीय २८ जून २०२६ रोजी यवतमाळ येथे गेले. राहुलच्या घरी चर्चा सुरू असताना चक्क ८० ग्रॅम सोन व १० लाख रुपये रोख रक्कम अशी हुंड्याची मागणी करण्यात आली. पण आपण इतके मोठे देण्यास असमर्थ असल्याचे यावेळी मुलीच्या वडिलांनी उपस्थितांना सांगितले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.पत्रिकाही वाटल्यालग्नाच्या पत्रिका वाटप झाल्याची माहितीही यावेळी वर पक्षाच्या मंडळींना देत रुसू नका अशी विनवणीही करण्यात आली. नकार नकार आणि नकार मिळत गेला. त्यानंतर मुलीचे वडील व इतर आल्या पावली यवतमाळ येथून परतले. या धक्क्यातून थोडे सावरल्यावर मुलीच्या वडिलांनी हिंगणघाट पोलिसात तक्रार नोंदविली. पोलिसांनीही चौकशीअंती या प्रकरणी राहुल दामोदर थुटे व अरविंद थुटे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.