विदर्भ

Wardha News: हुंड्यासाठी लग्न मोडले! पत्रिका वाटल्या, मंडप सजला...पण नवरदेव फिरकलाच नाही; १० लाख आणि ८० ग्रॅम सोने मागितले

Maharashtra dowry case latest news: हुंड्याच्या अवाजवी मागणीमुळे ठरलेले लग्न ऐनवेळी मोडले; वधूपित्याची पोलिसात धाव, नवरदेव व भावाविरुद्ध गुन्हा दाखल
Invitations Distributed, Venue Ready—But Groom Never Arrived Over Dowry Dispute

Invitations Distributed, Venue Ready—But Groom Never Arrived Over Dowry Dispute

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वर्धा: हुंडा मागणे आणि देणे कायद्याने गुन्हा असताना ही प्रथा आजही कायम असल्याचे हिंगणघाट येथे पुढे आले आहे. या हुंड्यासाठी रुसलेला नवरदेव मंडपात आला नसल्याने वधू पित्याने थेट पोलिसात तक्रार दाखल केली. तक्रारीवरून केलेल्या चौकशीअंती या प्रकरणी हिंगणघाट पोलिसांकडून नवरदेव आणि त्याच्या भावावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

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