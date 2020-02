अकोला-महान रस्त्याच्या रुंदीकरणात कोणाचा अडसर?

अकोला : अकोला-बार्शीटाकळी-महान या रस्त्याच्या कामात काटेपूर्णा प्रकल्प ते अकोला शहरापर्यंत टाकण्यात आलेल्या महानगरपालिकेच्या जलवाहिनीचा अडसर आला आहे. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणासह होणारे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून नामंजूर करण्यात आले. आता या रस्त्याचे डांबरीकरण करताना अंशतः रुंदीकरण होणार आहे. अकोला-मंगरुळपीर या मार्गाचे अकोला शहरापर्यंत रुंदीकरणासह बांधकाम करण्यात येणार होते. त्यासाठी शासनाच्या हायब्रिट ॲम्युनिटी योजनेतून या रस्त्याचे काम प्रस्तावित करण्यात आले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तेव्हाचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व भाजपचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील आणि प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत हिंगणा फाटा येथे या रस्त्याच्या कामासाठी उद्‍घाटन कार्यक्रमही घेण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात कामाला आजही सुरुवात झालेली नाही. 31 किलोमीटरच्या या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी अतिरिक्त जमीन आवश्‍यक होती. ती जमीन घेताना महान ते अकोला शहरापर्यंत महानगरपालिकेची रस्त्याच्या दुर्तफा टाकण्यात आलेली जलवाहिनीही हटविणे आवश्‍यक होती. त्यातील एक जलवाहिनी ही सिमेंट काँक्रिटची आहे. त्यामुळे या जलवाहिनीला धक्काही लावला तरी ती फुटण्याची शक्यता आहे. परिणामी संपूर्ण जलवाहिनीच बदलावी लागणार आहे. त्यासाठी 100 करोड रुपयांचा खर्च दोन वर्षांपूर्वी अपेक्षित होता. हा खर्च कुणी करावा, असा प्रश्‍न निर्माण झाला. महानगरपालिकेने हात वर केले तर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने आम्ही जलवाहिनी टाकत नाही, तर रस्त्याचे काम करणार आहोत म्हणून जलवाहिनी बदलण्यासाठी निधी देण्यास असमर्थता दर्शविली. परिणामी अकोला ते महान रस्त्याच्या रुंदीकरणासह बांधकाम करण्याचा प्रस्तावच रद्द करण्यात आला. आहे त्या जागेत किरकोळ रुंदीकरण!

महानपर्यंतच्या रस्त्यासाठी महानगरापालिकेच्या जलवाहिनीला धक्का न लावता उपलब्ध जागेतच रुंदीकरण करून डांबरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अकोला ते महान रस्त्या मोठा होण्याची नागरिकांची अपेक्षा अपूर्णच राहली. निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात

अकोला ते महानपर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचा प्रस्ताव बारगळल्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी केंद्र शासनाकडून या रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी 38 करोट रुपये विशेष निधी मंजूर करून घेतला आहे. त्यातून निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. निविदा अंतिम टप्प्यात आहे. अकोला शहरातील उड्डाण पुलाचे काम करीत असलेल्या कंत्राटदार कंपनीलाच या रस्त्याच्या कामाचे कार्यरंभ आदेश दिले जाणार असल्याची माहिती आहे.

