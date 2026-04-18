विदर्भातील अकोला का ठरतंय देशातील ‘हॉट सिटी’, हवामान तज्ज्ञांनी सांगितलं नेमकं कारण..

नरेंद्र चोरे विदर्भात तीव्र उष्णतेची लाट कायम आहे. शुक्रवारी अमरावतीत सर्वाधिक 44.4 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झाली आहे. नागपुरातीही उन्हाचा पारा वाढला आहे. आज नागपुरात शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी करण्यात आली आहे. वाढतं तापमान पाहता उष्ण लाटेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. विदर्भातील सहा जिल्हाचे तापमान 44 अंश सेल्सिअस पेक्षा अधिक आहे. .अकोल्याच्या तापमानात किंचित घट झाली आहे. मात्र, अमरावती, चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर, वाशीम आणि गडचिरोलीच्या तापमानात वाढ होताना दिसते आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राजस्थान आणि गुजरातकडील उष्ण वारे सर्वप्रथम विदर्भातील अकोला येथे येत असल्यामुळेच अकोला हे शहर राज्यासह भारत व जगातील सर्वात 'हॉट सिटी' बनली असल्याचे चंद्रपूरचे हवामान अभ्यासक डॉ. सुरेश चोपणे यांनी म्हटले आहे. सध्याचे वातावरण व एकूणच ट्रेंड लक्षात घेता, यंदाचा नवतपा आणखीनच घातक राहणार असल्याचे ते म्हणाले..विदर्भात आठ दिवस उष्णलाटेचा इशारा; जगातील पहिल्या दहा उष्ण शहरांत विदर्भातील चार जिल्हे, अकोल्याचा पारा ४३.८ अंशांवर....गेल्या काही दिवसांपासून अकोला शहर जागतिक नकाशावर 'हॉट डेस्टिनेशन' म्हणून उदयास आले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, एप्रिलमध्येच अकोल्याचे कमाल तापमान पंचेचाळीसवर पोहोचले असून, सध्या देशातील पहिल्या पाचमध्ये, तर जगातील ''टॉप टेन'' शहरांमध्ये गेले आहे. अकोला इतके उष्ण असण्याचे नेमके कारण विचारले असता डॉ. चोपणे म्हणाले, याला मुळातच भौगोलिक स्थिती कारणीभूत आहे. एरवी उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये विशेषतः मे महिन्यात चंद्रपूर हे विदर्भ व राज्यातील सर्वात उष्ण शहर असते. मात्र यंदा अकोल्याने चंद्रपूरची जागा घेतली आहे..या महिन्यात सातत्याने अकोल्याचा पारा उसळी घेत आहे. राजस्थान व गुजरातकडील वारे थेट अकोल्यात प्रवेश करीत आहेत. याउलट मध्यप्रदेशकडून उष्ण वारे वाहात असल्यास चंद्रपूर व नागपुरातील तापमानात मोठी वाढ होते. विदर्भातील तापमान प्रामुख्याने हवेच्या दिशेवरच अवलंबून असल्याचे ते म्हणाले.प्रदूषण व वृक्षतोडीचा फटकाडॉ. चोपणे यांच्या मते, तापमान मोजणारे केंद्र कुठे आहे, यावरही बरेच काही अवलंबून असते. केंद्र जर शहराच्या मध्यभागी असेल तर सिमेंटचे रोड, काँक्रिटिकरण व प्रदूषणामुळे तापमान अधिक दाखविते. याउलट शहराबाहेर जंगल किंवा हिरवळीच्या ठिकाणी असल्यास पारा एक-दोन अंशाने कमी राहातो. याच कारणांमुळे अलीकडच्या काळात यवतमाळ, वर्धा व गडचिरोलीचेही तापमान वाढू लागले आहे..Nagpur News: अकोला जगातील चौथे 'हॉट' शहर; पारा ४३.१ अंशांवर, नागपूर @ ४१.४, उन्हाचे चटके वाढले.तापमानवाढीसाठी वाढते औद्योगिक व वाहनांचे प्रदूषण, भरमसाठ वृक्षतोड, सरकारकडून ठोस उपाययोजनांचा अभाव आणि बेजबाबदार सर्वसामान्य नागरिकही तितकेच दोषी असल्याचे त्यांनी सांगितले. मे महिन्यातील नवतपा वैदर्भीयांसाठी आणखी धोकादायक राहणार असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.अकोल्याचे सात दिवसांतील कमाल तापमान१७ एप्रिल ४४.११६ एप्रिल ४४.२१५ एप्रिल ४४.२१४ एप्रिल ४४.०१३ एप्रिल ४३.८१२ एप्रिल ४३.१११ एप्रिल ४२.०.विदर्भातील शहरांचे तापमानअकोला - 44.1अमरावती - 44.4भंडारा - 42.0बुलढाणा - 41.2चंद्रपूर - 43.6गडचिरोली - 44.0गोंदिया - 42.9नागपूर - 44.0वर्धा - 44.4वाशीम - 44.0यवतमाळ - 42.8.