येत्या खरिपासाठी पीककर्ज घेताना शेतकऱ्यांना येणार अडचणी; हे आहे कारण...

गोंदिया : जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक व अधिनस्थ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था तसेच आदिवासी सेवा सहकारी संस्थांच्या वतीने सभासद शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्ज वाटपाला 1 एप्रिलपासून सुरुवात झाली. मात्र, बहुतांश ठिकाणी तलाठ्यांमार्फत 20 एप्रिलपर्यंत सात-बारा देण्यात आला नाही. अजूनही हाच प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यंदा पीककर्ज घेताना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेअंतर्गत जिल्ह्यात 39 आदिवासी सेवा सहकारी संस्था आणि 290 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आहेत. मागील वर्षीचा विचार केला तर, 31 हजार 620 सदस्यांना 111.66 कोटी रुपये पीककर्ज वाटप करण्यात आले. पीककर्ज परतफेड असलेल्या कालावधीपर्यंत म्हणजे मार्चपर्यंत 19 हजार 102 सदस्यांनी पीककर्जाची 53.46 कोटी इतकी रक्कम परतफेड केली. 12 हजार 518 सदस्यांकडे 58.20 कोटी रुपये अजूनही प्रलंबित आहे. दरम्यान, बॅंक व या संस्थांमार्फत शेतकरी सभासदांना यावर्षीच्या 1 एप्रिलपासून पीककर्ज वाटप करावयाचे होते. तशी सुरुवातदेखील झाली. परंतु, पीककर्ज घेताना "सात-बारा'ने पंचाईत केली. लॉकडाउनमुळे तलाठी मुख्यालयीच नाहीत तलाठ्यांच्या सही-शिक्‍क्‍याचा सात-बारा अनिवार्य आहे. मात्र, कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउनसारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याने बहुतांश तलाठी मुख्यालयी हजर होऊ शकले नाहीत. काहींकडे आठ ते दहा गावांचा प्रभार सोपविण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 1 ते 20 एप्रिल या कालावधीत सात-बारा मिळू शकला नाही. परिणामी, यंदा पीककर्ज घेताना अडचणींचा सामना करावा लागणार की काय? असा प्रश्न बहुतेक शेतकरी सभासदांमध्ये आहे. अवश्य पहा- Video : पांढऱ्या सोन्याची होतेय बेभाव विक्री, शेतकरी आर्थिक संकटात! मी नियमित पीक कर्जदार शेतकरी आहे. माझ्यावर थकबाकी नाही. परंतु, लॉकडाउनमुळे तलाठ्यांकडून सात-बारा देण्यात आला नाही. सात-बारा लवकर देण्यात यावा, ही आपली मागणी आहे.

- गोविंद पटले, शेतकरी, पांजरा. 1 पासून 22 एप्रिलपर्यंत 77 शेतकरी सदस्यांनी 40 लाख 15 हजार रुपयांचे कर्ज पीककर्ज उचलले आहे. सुरुवातीला ही प्रक्रिया संथगतीने सुरू होती. आता मात्र शेतकऱ्यांना सात-बारा उपलब्ध होऊ लागल्याने कर्जवाटप मोहिमेला नक्कीच गती येईल.

- सुरेशचंद्र टेटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक, गोंदिया. सेवा सहकारी सोसायटीची सभा 15 एप्रिल रोजी घेण्यात आली. शेतकऱ्यांना पीककर्ज घेण्यासाठी आवाहन करण्यात आले. परंतु, तलाठ्यांकडून 20 एप्रिलपर्यंत सात-बारा न मिळाल्याने कर्ज देता आले नाही. आता 7 / 12 सोसायटीत आल्याने शेकऱ्यांना पीककर्ज देण्यात येईल.

-गोपीचंद भेलावे, अध्यक्ष, सेवा सहकारी सोसायटी, मुंडीकोटा.

आतापर्यंत एकाही शेतकऱ्याने आपल्याकडे पीककर्जाकरिता अर्ज केला नाही. अर्ज आले की पीककर्जाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाईल.

- वाय. एच. उईके, शाखा प्रबंधक को, ऑप. बॅंक सालेकसा.

