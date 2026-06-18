विदर्भ

Amravati Crime: व्हिडिओ व्हायरलची धमकी देऊन विवाहितेवर अत्याचार; युवतीचा अश्लील व्हिडिओ केला व्हायरल

online harassment and viral video incident: अमरावतीत विवाहितेला अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत निर्जनस्थळी नेऊन बलात्कार; ग्रामीण व शहरी भागात सोशल मीडियावरून महिलांचे शोषण वाढल्याने संताप
Social Media Misuse Raises Concern as Police Register Cases of Blackmail and Online Harassment

Social Media Misuse Raises Concern as Police Register Cases of Blackmail and Online Harassment

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: ग्रामीण भागात एका विवाहितेवर तिचा अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडियावरून व्हायरल करण्याची धमकी देऊन अत्याचार करण्यात आला, तर शहरात एका युवतीचा व्हिडिओ युवकाने व्हायरल केल्याची घटना घडली.

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