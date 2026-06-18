Amravati Crime: व्हिडिओ व्हायरलची धमकी देऊन विवाहितेवर अत्याचार; युवतीचा अश्लील व्हिडिओ केला व्हायरल

अमरावती: ग्रामीण भागात एका विवाहितेवर तिचा अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडियावरून व्हायरल करण्याची धमकी देऊन अत्याचार करण्यात आला, तर शहरात एका युवतीचा व्हिडिओ युवकाने व्हायरल केल्याची घटना घडली. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.ग्रामीण भागात दर्यापूर ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली. एका महिलेचा अश्लील व्हिडिओ संशयित गणेश वामन कास्देकर (वय ३५) याने तयार केला होता. त्याचे म्हणणे न ऐकल्यास हा व्हिडिओ लोकांना दाखवेल, अशी धमकी विवाहितेला संशयित युवकाने दिली. व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन त्याने पीडित महिलेस दुचाकीवर बसवून एका गावात निर्जनस्थळी नेले. तेथे तिच्याशी बळजबरीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले, असा आरोप पीडित विवाहितेने तक्रारीत केला आहे. .त्या आधारे दर्यापूर पोलिसांनी संशयित गणेश कास्देकर विरुद्ध लैंगिक अत्याचारप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. त्याला अद्याप अटक झालेली नाही. शहरात गाडगेनगर ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या घटनेमध्ये पीडित अल्पवयीन मुलगी एका महाविद्यालयात शिकते. तिची ओळख सोशल मीडियावरून संशयित राम तायडे (वय २२) याच्यासोबत झाली. संशयित युवक तिचा पाठलाग करीत होता. आज तुझा वाढदिवस असल्याने कॅफेवर जाऊ, असा आग्रह त्याने केला. .युवतीने त्याला नकार दिला असता, सोशल मीडियावरील दोघांचे मॅसेज सर्वांना दाखविण्याची धमकी देऊन तिला ब्लॅकमेल केले. त्यामुळे पीडित अल्पवयीन मुलगी संशयित राम तायडे याच्या दुचाकीवर बसून गेली. दोघही राजापेठहद्दीतील एका कॅफेत बसले. संशयित राम याने सोशल मीडियावर व्हिडिओ सुरू असताना मुलीशी अश्लील चाळे केले, तिलाही धमकी देऊन तसे चाळे करण्यासाठी भाग पाडले. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...दोघांचे सोबतचे व्हिडिओ त्याने रेकॉर्ड केले. त्यानंतर त्याने दोघांचा सोबत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावरून एका स्टोरीला शेअर केला. पीडित अल्पवयीन मुलीच्या तक्रारीवरून गाडगेनगर ठाण्यात संशयित राम तायडेविरुद्ध विनयभंगासह पोक्सो व माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.