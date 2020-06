अमरावती : मूकबधिर असल्यामुळे पत्ता न सांगता येणाऱ्या व येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल असलेल्या एका भगिनीची व्यथा जाणून राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री व जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी अमरावती जिल्हा रुग्णालयात धाव घेतली. त्यांच्या सतत प्रयत्नाने, आधार प्रणालीच्या साह्याने या महिलेचा मूळ पत्ता शोधून काढण्यात यश मिळाले. या महिलेला स्वतंत्र वाहनाने स्वगृही पोहोचण्यासाठी रवाना करण्यात आले आहे. या भगिनीचे नाव के. मंजुळा असून, त्या आंध्र प्रदेशातील आहेत. आंध्र प्रदेशातील कुर्नूल जिल्ह्यातील मंदिगिरी (अडोणी) येथील त्या रहिवासी आहेत. पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी साडीचोळी देऊन या भगिनीला निरोप दिला. तिच्या गत महिनाभरातील वास्तव्याने स्नेह निर्माण झालेल्या पारिचारिका भगिनींना व सर्वांना के. मंजुळा यांनी हात हलवून निरोप दिला. घरी परतण्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर झळकत होता. पालकमंत्र्यांसह सगळेच यावेळी भारावून गेले होते.

सुमारे दीड महिन्यापूर्वी ही महिला वलगाव येथे आढळली होती. एका ट्रकमधून ती वलगाव येथे उतरली. रस्त्याने जात असताना ती पोलिसांना आढळली. ती मूक असल्याने संवाद होत नव्हता. प्रशासनाने तिला क्वारंटाइन कक्षात दाखल केले. दरम्यान, या महिलेला ताप असल्याच्या कारणावरून इर्विन रुग्णालयात रुग्णवाहिकेने दाखल करण्यात आले होते. कोरोना तपासणीही करण्यात आली. मात्र, ती कोरोनामुक्त असल्याचे निदान डॉक्‍टरांनी केले. उपचारानंतर ही महिला घरी जाण्यायोग्य स्थितीत असूनही, बोलता येत नसल्याने तिच्याशी संवाद होऊ शकला नाही. मग कुटुंबीयांशी संपर्क कसा साधायचा, अशी अडचण वैद्यकीय यंत्रणेपुढे उभी राहिली. ही माहिती मिळताच महिला व बालकल्याण मंत्री श्रीमती ठाकूर स्वत: तज्ज्ञांच्या चमूसह येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल झाल्या. त्यांनी या महिलेची भेट घेऊन तिला कुटुंबापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी घेऊन दिलासा दिला. हेही वाचा : कशा ठरणार 'आशा' ग्रामीण भागाचा कणा?, वाचा काय झाला गैरप्रकार बोटांच्या ठशांच्या आधारे आधार प्रणालीतून शोध

या महिलेच्या हातवाऱ्यांच्या आधारे सांकेतिक भाषा जाणकारांकडून तिचे मूळ ठिकाण शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सदर महिलेचे फिंगर प्रिंट घेऊन ते आधार प्रणालीचा डेटा तपासून, त्याआधारे शोधून काढण्याचे निर्देश महिला व बालकल्याण मंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले. त्यानुसार यंत्रणेकडूनही शोधमोहीम सुरूच होती. श्रीमती ठाकूर रोज त्याचा पाठपुरावा करत होत्या. त्यानुसार या अविरत प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले.

