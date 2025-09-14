विदर्भ

Gondia News: देवरी एमआयडीसीतील सुफलाम कंपनीत भीषण अपघात; मशीनमध्ये अडकून मजुराचा होरपळून मृत्यू

Industrial Accident: देवरी येथील एमआयडीसीमधील सुफलाम कंपनी परिसरात असलेल्या सिमेंट विटा कारखान्यात सिमेंट-विटा बनविणाऱ्या मशीनमध्ये एका मजुराचा होरपळून मृत्यू झाला.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देवरी (जि. गोंदिया) : देवरी येथील एमआयडीसीमधील सुफलाम कंपनी परिसरात असलेल्या सिमेंट विटा कारखान्यात सिमेंट-विटा बनविणाऱ्या मशीनमध्ये एका मजुराचा होरपळून मृत्यू झाला.

police
accident
Police Inquiry
Industrial Safety
Maharashtra MIDC incident

