Gondia News: देवरी एमआयडीसीतील सुफलाम कंपनीत भीषण अपघात; मशीनमध्ये अडकून मजुराचा होरपळून मृत्यू

देवरी (जि. गोंदिया) : देवरी येथील एमआयडीसीमधील सुफलाम कंपनी परिसरात असलेल्या सिमेंट विटा कारखान्यात सिमेंट-विटा बनविणाऱ्या मशीनमध्ये एका मजुराचा होरपळून मृत्यू झाला..ही घटना शुक्रवारी (ता. १२) सायंकाळी पावणेपाचच्या सुमारास घडली.रंजीत सदाराम सोनटक्के (वय ३८, रा. पिंडकेपार/गोटाबोडी, ता.देवरी) असे मृताचे नाव आहे. देवरी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम येथे सुफलाम कंपनी असून,या परिसरात सिमेंट विटा बनविण्याचा कारखाना आहे..या कारखान्यात सिमेंट विटा बनविण्याचे काम सुरू असते. रंजित सोनटक्के हा शुक्रवारी सिमेंट विटा कारखान्यात साथीदारासह काम करण्याकरिता गेला होता. दिवसभर कारखान्यात काम केले..सायंकाळी पावणेपाचच्या सुमारास रंजीत हा मिक्सर होणारा हंडा पाण्याने साफ करीत असताना अपघात घडला.त्यात तो गंभीर जखमी झाला.कारखान्यात असणाऱ्या इतर मजुरांनी आरडाओरड केली..त्याला मशिनबाहेर काढून प्राथमिक उपचाराकरिता ग्रामीण रुग्णालय देवरी येथे भरती केले.तिथून गोंदियाच्या खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले.परंतु, प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्याला गोंदियावरून नागपूरला उपचाराकरिता नेत असताना वाटेत त्याचा मृत्यू झाला..