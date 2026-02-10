विदर्भ

Yavatmal Accident: भरधाव दुचाकी सिमेंट बॅरिकेटवर आदळली; एकाचा जागीच मृत्यू, एक गंभीर जखमी

Bike Accident: भरधाव दुचाकी सिमेंटच्या बॅरिकेटवर आदळल्याने दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला तर त्याचा साथीदार गंभीर जखमी झाला. ही घटना शहरातील नागपूर-तुळजापूर मार्गावरील हॉटेल अनमोल परिसरात रविवार ८ फेब्रुवारी रोजी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास घडली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Yavatmal
police
Vehicle
accident
road accident
Police Inquiry

