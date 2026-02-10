Yavatmal Accident: भरधाव दुचाकी सिमेंट बॅरिकेटवर आदळली; एकाचा जागीच मृत्यू, एक गंभीर जखमी

यवतमाळ : भरधाव दुचाकी सिमेंटच्या बॅरिकेटवर आदळल्याने दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला तर त्याचा साथीदार गंभीर जखमी झाला. ही घटना शहरातील नागपूर-तुळजापूर मार्गावरील हॉटेल अनमोल परिसरात रविवार ८ फेब्रुवारी रोजी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास घडली..चंदन दिलीप शेंद्रे ( ४०) रा. किनगाव जि. वर्धा असे मृत दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. तर ज्योतिष बोदाडे असे जखमीचे नाव आहे. ते दोघेही दुचाकी क्रमांक एमएच ४० झेड १९६९ ने तळेगाव भारी येथून रेल्वे कॉर्टरच्या नळ फिटिंगचे काम करून यवतमाळकडे निघाले होते. दरम्यान ते यवतमाळ-नागपूर-तुळजापूर बायपास मार्गाने जात असताना हॉटेल अनमोल समोर त्यांची भरधाव दुचाकी सिमेंटच्या बॅरीकेटवर धडकली. या धडकेत चंदनचा जागीच मृत्यू झाला तर त्याचा साथीदार ज्योतिष जखमी झाला..घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांसह अवधुतवाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर जखमीला तातडीने रूग्णालयात उपचारार्थ दाखल करून मृतक चंदन याचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीकरीता शासकीय रूग्णालयात पाठविला..ट्रकच्या धडकेत बाईक रायडर ठार यवतमाळ शहरालगतच्या तळेगाव येथील फनओसिटी वाटर पार्क येथे बाईक राईडींग ईव्हेंन्टमध्ये सहभागी होणाऱ्याकरीता चंद्रपूर येथून येणाऱ्या दोन बाईक रायडरला विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या आयशर ट्रकने धडक दिली. .Dhamana Accident : ब्रेक फेल झालेल्या ट्रकने दोन मजुरांना चिरडले; दोघांचाही मृत्यू.या धडकेत बाईक रायडर भूपेश सुभाष येरगुडे (२६) रा. खुटाडा जि. चंद्रपूर याचा गंभीर जखमी होऊन मृत्यू झाला, तर दुसरा बाईक रायडर भार्गव यलय्या करांगले (२६) रा. चंद्रपूर असे जखमीचे नाव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.