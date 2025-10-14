Yavatmal News: सहा वर्षाच्या बालकाचा यवतमाळमध्ये मृत्यू; औषधांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत

यवतमाळ : कफ सिरपमुळे वीसपेक्षा अधिक बालकांच्या मृत्यूचे प्रकरण ताजे असतानाच यवतमाळमध्ये सर्दी, खोकल्याचे औषध दिल्यानंतर एका सहा वर्षीय बालकाचा मंगळवारी (ता. सात) मृत्यू झाला..औषध घेतल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी प्रकृती बिघडून त्याचा मृत्यू झाल्याचे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. या घटनेमुळे खळबळ उडाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने औषधांचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविले असून, संबंधित बॅचच्या औषधांवर विक्री बंदीचे आदेश दिले आहे. तथापि, या बालकाचा मृत्यू अन्नाचे कण श्वसननलिकेत अडकून झाल्याचे प्राथमिक कारण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डॉक्टरांनी नोंदविले आहे..कळंब तालुक्यातील पिंपळखुटी येथील शिवम सागर गुरुनुले (वय सहा) याच्यावर एका खासगी बाल रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ताप, खोकला, उलटीसाठी उपचार सुरु होते. यातील खोकल्याचे औषध दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्याची प्रकृती बिघडली..मंगळवारी (ता. सात) घरी जेवण करताना तो अचानक कोसळला, असे घरच्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे त्याला पुन्हा एकदा यवतमाळ येथील त्याच खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले. परंतु, मुलाची प्रकृती तपासून डॉक्टरांनी त्याला शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला दिला. नातेवाइकांनी शासकीय रुग्णालयात नेले असता तेथील डॉक्टरांनी शिवमला मृत घोषित केले..यानंतर त्याच्या मृतदेहाचे विच्छेदन करण्यात आले. या घटनेने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. घटनेचे गांभीर्य ओळखून अन्न व औषध प्रशासनाने संबंधित खासगी रुग्णालयातील औषध दुकानातील विविध औषधांचे नमुने घेऊन तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविले. अन्नाचे अंश श्वसननलिकेत अडल्याने बालकाचा मृत्यू झाल्याचे प्राथमिक कारण नमूद आहे. परंतु, शवविच्छेदन अहवालात त्याच्या मृत्यूचे खरे कारण स्पष्ट होणार आहे. शिवम हा दिव्यांग होता. त्याचे वडील सैन्यदलात असून ते बरेली येथे कर्तव्यावर आहेत. दसरा-दिवाळीसाठी कुटुंब मूळ गावी आले असता ही घटना घडली..अहवालानुसार रुग्णाच्या मृत्यूचे प्राथमिक कारण अन्नाचे अंश श्वसननलिकेत गेल्याने झाला असल्याचे म्हटले आहे. मृत्यू खोकल्याच्या औषधामुळे झाल्याचे वाटत नाही असेही त्यांनी नमूद केले आहे. शवविच्छेदन अहवालातील प्राथमिक नोंदही तशीच आहे. त्यामुळे नागरिकांनी चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..या प्रकरणावर जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अन्न व औषध प्रशासन व जिल्हाधिकारी कार्यालय बारकाईने लक्ष ठेवून असून नागरिकांनी कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन डॉ. अजय केशवाणी (बालरोग विभाग प्रमुख) व डॉ. जयदेव बोरकर (शवविच्छेदन अधिकारी) यांनी दिली आहे..अधिष्ठात्यांचे स्पष्टीकरणदरम्याम, पिंपळखुटी येथील बालकाचा मृत्यू खोकल्याच्या औषधामुळे झाल्याची माहिती निराधार असल्याचे स्पष्टीकरण वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अनिल बत्रा यांनी दिले आहे. शवविच्छेदनात त्याच्या श्वसननलिकेमध्ये शेंगदाण्याच्या सालीसोबत जेवणाचे अंश आढळले आहेत. त्यामुळे पुढील तपासणीसाठी अवयव व व्हिसेरा राखून ठेवला असल्याचे डॉ. बत्रा यांनी म्हटले आहे..माेठी बातमी! 'नागपूर उपराजधानीत महिनाभरात २१ मृत्यू'; मध्यप्रदेशातील कफ सिरपमुळे १५ बळी\n खासगी रुग्णालयात दगावला चिमुकला...वसंतराव नाईक जिल्हा शासकीय रुग्णालयाकडून बालकाला सर्दी, खोकल्यासाठी दिलेल्या औषधांची यादी मिळाली आहे. त्यांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून या बॅचच्या औषधांचा वापर व वितरण थांबविण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. तपासणीचा अहवाल अद्याप यायचा आहे.- मिलिंद काळेश्वरकर, सहाय्यक आयुक्त अन्न वऔषधी प्रशासन विभाग, यवतमाळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.