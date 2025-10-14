विदर्भ

Yavatmal News: सहा वर्षाच्या बालकाचा यवतमाळमध्ये मृत्यू; औषधांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत

Child Dies After Taking Cough Syrup in Yavatmal: यवतमाळमध्ये सर्दी-खोकल्याचे औषध घेतल्यानंतर सहा वर्षीय बालकाचा मृत्यू; अन्न व औषध प्रशासनाकडून तपास सुरू, औषध नमुने प्रयोगशाळेत.
सकाळ वृत्तसेवा
यवतमाळ : कफ सिरपमुळे वीसपेक्षा अधिक बालकांच्या मृत्यूचे प्रकरण ताजे असतानाच यवतमाळमध्ये सर्दी, खोकल्याचे औषध दिल्यानंतर एका सहा वर्षीय बालकाचा मंगळवारी (ता. सात) मृत्यू झाला.

