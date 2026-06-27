विदर्भ

Yavatmal: लग्नाचे आमीष दाखवून विद्यार्थिनीवर अत्याचार; अवधूतवाडी पोलिसांत तक्रार दाखल; आरोपी ऑटोचालक अटकेत

Auto Driver Arrested in College Student Assault Case; यवतमाळमध्ये महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीला लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी ऑटोचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.
Yavatmal

Yavatmal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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यवतमाळ: शहरातील एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीला लग्नाचे आमीष दाखवून ऑटोचालकाने वारंवार अत्याचार केला. परंतु, लग्न करण्यास नकार दिला. या प्रकारामुळे अत्याचारग्रस्त मुलीने गुरुवारी (ता. 25) अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून ऑटोचालकाविरोधात गुन्हा नोंद केला. जीत सरगर (वय 19, रा. सायखेडा, केळापूर), असे आरोपी ऑटोचालकाचे नाव असून, त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

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