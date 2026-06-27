Yavatmal: लग्नाचे आमीष दाखवून विद्यार्थिनीवर अत्याचार; अवधूतवाडी पोलिसांत तक्रार दाखल; आरोपी ऑटोचालक अटकेत

यवतमाळ: शहरातील एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीला लग्नाचे आमीष दाखवून ऑटोचालकाने वारंवार अत्याचार केला. परंतु, लग्न करण्यास नकार दिला. या प्रकारामुळे अत्याचारग्रस्त मुलीने गुरुवारी (ता. 25) अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून ऑटोचालकाविरोधात गुन्हा नोंद केला. जीत सरगर (वय 19, रा. सायखेडा, केळापूर), असे आरोपी ऑटोचालकाचे नाव असून, त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे..प्राप्त माहितीनुसार अकरावीचे शिक्षण घेण्याकरिता ती मुलगी बाहेरगावी होती. तेव्हा ऑटो चालक जीत सरगर याच्यासोबत तिची ओळख झाली होती. या ओळखीतून ते एकमेकांसोबत नेहमीच बोलत होते. दरम्यान, पुढील शिक्षणाकरिता पीडित मुलगी यवतमाळ येथे आली होती..Chandrapur: खड्ड्यांचा फटका नगरसेवकालाच! तुलसी नगर उड्डाणपुलावर अपघातानंतर नागरिकांचा संताप; रोजच्या खड्ड्यांचा अखेर गंभीर परिणाम.शहरातील एका महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर मैत्रिणींसोबत ती भाड्याच्या खोलीत राहत होती. अशात 26 जानेवारी 2026 ला रुममधील मैत्रिणी बाहेर गेल्याचे पाहून आरोपी ऑटोचालक जीत सरगर याने ‘मी तुझ्यासोबत लग्न करतो, अशी बतावणी करीत तिच्यावर अत्याचार केला..त्यानंतर बर्याचवेळा मैत्रिणी नसताना त्याने रूमवर येऊन पीडित मुलीवर अत्याचार केला. तसेच मोबाईलमध्ये व्हिडिओसुद्धा काढला. दरम्यान, लग्नाची विचारणा केली असता, त्याने नकार देत पीडितेला अश्लील भाषेत शिवीगाळ केली..'लाल लाल कलरची बांगडी...'वर पाठराखीणच्या अभिनेत्रींचा भन्नाट डान्स; संजू राठोड म्हणाला, 'खूप भारी' Viral Video.विशेष म्हणजे कुणासोबत लग्न केल्यास आक्षेपार्ह व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकीसुद्धा दिली होती. या प्रकारामुळे कंटाळून गेलेल्या पीडित मुलीने गुरुवारी अवधूतवाडी पोलिस ठाणे गाठून ऑटोचालक जीत सरगर याच्याविरोधात तक्रार दिली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला असून, आरोपी ऑटोचालकाला बेड्या ठोकल्या आहेत. या प्रकरणाचा तपास अवधूतवाडी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अजित कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक गजानन क्षीरसागर, मारोती केराम करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.