जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त; राजकीय वर्तुळात खळबळ; जिल्हा उपनिबंधक पाहणार कारभार

यवतमाळ : अनपेक्षितपणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ शासनाने बरखास्त केले. बँकेवर तातडीने प्रशासक नेमण्यात आले आहे. शासनाच्या या धडक निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रासह राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. मुदत संपूनही निवडणुका न झाल्याने प्रलंबित स्थिती निर्माण झाली होती. त्यावर शिक्कामोर्तब करीत शासनाने थेट हस्तक्षेप केला आहे..सोमवारी (ता.27) शासनाचे आदेश प्राप्त होताच जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी प्रशासक म्हणून तत्काळ पदभार स्वीकारला. यानंतर बँकेचा कारभार आता पूर्णपणे प्रशासनाच्या ताब्यात असणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत 20 डिसेंबर 2025 रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे निवडणुक प्रक्रिया सुरु झाली होती. प्रारुप मतदार यादी आक्षेप दाखल स्वीकारण्याच्या टप्प्यावर असताना न्यायालयाने 'जैसे थे'चे आदेश दिला. यामुळे निवडणुक प्रक्रिया लांबली आहे..मुदत संपल्यानंतरही संचालक मंडळ कायम राहिल्याने कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते. सहकार कायद्यानुसार अशा परिस्थितीत प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या कारवाईमागे राजकीय समीकरणांचाही प्रभाव असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. बरखास्त करण्यात आलेल्या संचालक मंडळातील काही सदस्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली..निवडणुका लांबणीवर टाकून थेट बरखास्तीचा निर्णय घेणे अन्यायकारक आहे, अशी प्रतिक्रिया संचालकांनी दिली. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवरील प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयामुळे सहकार आणि राजकारण या दोन्ही क्षेत्रात नव्या घडामोडींना वेग आला असून आगामी काळात या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे..संचालक ठोठावणार न्यायालयाचे व्दार?शासनाने संचालक मंडळ बरखास्तीचे आदेश धडकताच जिल्हा बँकेतील संचालकांनी तातडीन नागपूर गाठले. शासन आदेशाविरोधात 'स्टे' मिळविण्याची धडपड संचालकांनी सुरु केल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे. यामुळे संचालक मंडळांकडे कारभार राहणार की प्रशासक कायम राहणार यांची उत्सुकता आता वाढली आहे..बैठक सुरु असतानाच धडकले आदेशसोमवारी (ता. 27) संचालक मंडळांची बैठक सुरु होती. बैठकीत जिल्हा बँकेसंदर्भात असलेल्या तक्रारीचे पत्रावर चर्चा सुरु होती. ही चर्चा सुरु असतानाच संचालक मंडळ बरखास्तीचे पत्र बँकेत धडकले. यामुळे संचालकांना धक्काच बसला. पत्र मिळताच बैठक आटोपती घेण्यात आली.