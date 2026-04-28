यवतमाळ जिल्हा बँक बरखास्तीनंतर राजकारण तापले! ‘सत्तेतच डाव-प्रतिडाव’; निवडणुकीआधीच आरोपांची सरबती

चेतन देशमुख यवतमाळ : जिल्ह्याच्या अर्थकारणाची जीवनवाहिनी मानल्या जाणार्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची अचानक बरखास्ती होताच राजकीय वातावरण अक्षरशः तापले आहे. निवडणुकीचे बिगूल अधिकृतपणे वाजण्याआधीच सत्ताधारी पक्षातच संशय, आरोप आणि अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे. 'बँकेवर ताबा मिळवण्यासाठीच हा डाव' असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे..संचालक मंडळ बरखास्तीचा निर्णय हा केवळ नियमबद्ध प्रक्रिया नसून, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आखलेली 'राजकीय चाल' असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षातीलच एका प्रभावी गटाने उघडपणे केला आहे. बँकेचे आर्थिक सामर्थ्य आणि जिल्ह्यातील प्रभाव लक्षात घेता, सत्ताधार्यांनीच आतून डाव रचून एका गटाच्या वाढत्या प्रभागावाला बाजूला करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप संचालक करीत आहे. यामुळे सत्ताधारी पक्षातच उघड फुट पडल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे..जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त; राजकीय वर्तुळात खळबळ; जिल्हा उपनिबंधक पाहणार कारभार.या घडामोडींमुळे केवळ राजकीय वातावरणच नव्हे, तर सहकार क्षेत्रातही अस्वस्थता पसरली आहे. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून हजारो शेतकरी, व्यापारी आणि सहकारी संस्थांचे व्यवहार चालतात. अशा परिस्थितीत बँकेच्या कारभारात झालेला अचानक बदल हा केवळ प्रशासनिक नसून थेट अर्थकारणावर परिणाम करणारा ठरत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. सहकाराचा किल्ला राजकारणासाठी वापरला जातोय, लोकशाही प्रक्रियेला बगल देत बँक ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप करत विरोधकांनी शाब्दिक हल्ला चढविला आहे. प्रशासक नेमल्यानंतर बँकेचा कारभार सध्या अधिकार्यांकडे गेला असला, तरी पडद्यामागील राजकीय हालचाली वेगाने सुरू आहेत. गुप्त बैठक, गटबाजी यासाठीचे डावपेच जोर धरत आहेत..राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदूजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची बरखास्ती हा केवळ प्रशासकीय निर्णय राहिलेला नाही. तो आता जिल्ह्यातील सर्वांत मोठ्या राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. आगामी निवडणूक ही केवळ बँकेच्या संचालकांची नसून, 'सत्ता विरुद्ध सत्ता' अशी प्रतिष्ठेची लढत ठरणार आहे. सत्तेतील दोन पक्षात आगामी 'वर्चस्ववादा'साठी राजकीय खेळ सुरू असल्याची चर्चाही आता सुरू झाल्या आहेत.