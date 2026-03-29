Yavatmal News: शेतकर्!यांना थकबाकी वसुलीचा ‘शॉक’; महावितरण करणार कारवाई; ९५ कोटी रुपयांची वीजबिल थकले

यवतमाळ: जिल्ह्यातील ७.५ एचपी किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषीपंपधारक एक हजार ९७८ शेतकर्!यांकडे तब्बल ९५ कोटी ६२ लाखांची वीजबिल थकबाकी आहे. थकबाकी वसुलीसाठी महावितरणकडून मार्च महिन्यात मोहिम राबविण्यात येत असून, कर्मचारी घरोघरी जाऊन वीजबिल वसुली करीत आहे. आता थकबाकीदार शेतकर्!यांना वसुलीचा 'शॉक' बसणार आहे..बळीराजा मोफत वीज योजना सर्व कृषीपंपधारकांसाठी लागू नाही. केवळ ७.५ एचपीपेक्षा कमी क्षमतेच्या कृषीपंपांसाठीच ही योजना लागू आहे. या योजनेंतर्गत शासनाने पुढील पाच वर्ष या कालावधीत पंपांचे चालू वीजबिल शून्य केले आहे. मात्र ७.५ एचपी किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषिपंपधारकांना वीजबिल भरणे बंधनकारक आहे..शेतकर्!यांना दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना' राबविण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत विकेंद्रीत स्वरूपातील सौर प्रकल्प उभारणी, फिडर विलगीकरण, नवीन वीजवाहिन्या, रोहित्रे आणि उपकेंद्र उभारणीची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत..जिल्ह्यातील ६० टक्क्याहून अधिक शेतकर्!यांना दिवसा वीजपुरवठ्याचा लाभ मिळत असल्याची माहिती महावितरणकडून मिळाली आहे. जिल्ह्यातील एक हजार ९७८ शेतकर्यांकडे ९५ कोटी ६२ लाख रुपयांची वीजबिल थकीत आहे. महावितरणने थकबाकीदार शेतकर्!यांना वेळेत वीजबिल भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे..या आवाहनाला प्रतिसाद न दिल्यास संबंधित शेतकर्!यांवर कारवाईचा बडगा उगारल्या जाण्याची शक्यता आहे. शेतकरी महावितरणाच्या आवाहनाला किती प्रतिसाद देतील हे येणारी वेळच सांगेल. यावर्षी निसर्गाच्या अवकृपेमुळे पीकांचे मोठे नुकसान झाले. यातच हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना महावितरणच्या निर्णयाने त्यात भर पडली आहे..सुट्टीच्या दिवशी बिल भरणा केंद्र सुरूग्राहकांच्या सोयीसाठी सुट्टीच्या दिवशी वसुली मोहीम सुरू ठेवण्यात येणार आहे. तसेच महावितरणची बिल भरणा केंद्रे आणि ऑनलाइन भरणा सुविधा उपलब्ध ठेवण्यात आली आहे. थकबाकी व चालू वीजबिले ग्राहकांनी तत्काळ भरावे, असे आवाहन महावितरणाच्या वतीने करण्यात आले आहे.