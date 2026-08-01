Yavatmal Flood: गाडी पुरात अडकली, डोळ्यादेखत बायकोसह २ लेकी वाहून गेल्या; पतीचा टाहो, प्रॉपर्टी घ्या पण पुलावर फलक लावा

आर्णी : दारव्हा तालुक्यातील दहेली येथील कुपटी नदीच्या पुलावर गुरुवारी (ता.३०) मध्यरात्री घडलेल्या दुर्घटनेचा अखेर अत्यंत दु:खद शेवट झाला. पुराच्या प्रवाहात वाहून गेलेल्या आई आणि तिच्या दोन मुलींचे मृतदेह अथक शोधमोहिमेनंतर शुक्रवारी (ता.३१) बोरी गोसावी येथे सापडले. या घटनेमुळे जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे. या घटनेत माधवी खंदारे (४२), साची खंदारे (१७) आणि प्राची खंदारे (११) यांचा मृत्यू झाला. तर कुटुंबप्रमुख अविनाश खंडारे यांची थरारक सुटका करण्यात मदत पथकाला यश आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार गुरुवारी आर्णी तालुक्यातील लोणी येथील खंदारे सहकुटुंब आपल्या एर्टिगा कारने राळेगाव येथे एका कार्यक्रमासाठी गेले होते. तेथून आपल्या नातेवाइकांना बोरीअरब येथे सोडून मध्यरात्री १२ वाजताच्या सुमारास अविनाश खंडारे हे पत्नी माधवी, मुली साची आणि प्राची यांच्यासह कारने दारव्हा मार्ग लोणी निघाले. दारव्हा तालुक्यातील दहिली गावाजवळ कुपटी नदीवरील पुलावरून जात असताना पुलावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत होते. त्याचवेळी त्यांच्या कारला पुराच्या पाण्याचा वेढा पडला..PM Narendra Modi: "माझ्या आईचाही अपमान झाला... पण मी तुम्हाला माफ करतो"; जंतर मंतर प्रकरणावर PM मोदींचा भावनिक इन्स्टा व्हिडिओ.गाडी पुराच्या पाण्यात अडकल्यानंतर परिस्थिती गंभीर असल्याचे लक्षात येताच अविनाश खंदारे व त्यांच्या पत्नी माधवी यांनी लोणी येथील नातेवाईक व मित्रपरिवाराला मोबाईलवर संपर्क साधून तातडीने मदत मागीतली. मात्र, काही क्षणांतच पुराच्या प्रचंड प्रवाहाने कारसह संपूर्ण कुटुंबाला वाहून नेले. या घटनेत अविनाश खंदारे यांना एका झाडाचा आधार मिळाला. त्यांनी झाडावर चढून मदतीसाठी आरडाओरडा केला..त्यांच्या आवाजाच्या दिशेने स्थानिक नागरिक व बचाव पथकाने धाव घेतली. शुक्रवारी पहाटे सुमारे चार वाजता प्रयत्नांनंतर अविनाश यांची सुखरूप सुटका करण्यात आली. त्यांना तत्काळ उपचारासाठी दारव्हा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेली एर्टिगा कार शुक्रवारी दुपारी सुमारे १२ वाजता घटनास्थळापासून अंदाजे २०० ते ३०० मीटर अंतरावर आढळून आली. वाहनाची तपासणी केली असता त्यामध्ये पत्नी माधवी, साची तसेच प्राची यांचे मृतदेह आढळले. बचावपथक व घटनास्थळावरील ग्रामस्थांच्या मदतीने तिन्ही मृतदेह बाहेर काढून दारव्हा येथे शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आले आहे..India Medal Tally in CWG 2026: 'Gen Z' ची हवा! ज्युदोत ३ ऐतिहासिक पदकं अन् नीरजचे रौप्य... तालिकेत भारत कितव्या क्रमांकावर?.घडलेल्या घटनेनंतर अविनाश खंडारे यांनी घटनास्थळी टाहो फोडला. पुलावर धोक्याची सूचना देणारा कोणताही फलक नव्हता. हवंतर माझी प्रॉपर्टी घ्या पण पुलावर फलक लावा असं म्हणत त्यांनी पालकमंत्री राठोड यांच्यासमोर भावना व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.