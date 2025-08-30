Yavatmal Flood: यवतमाळ जिल्ह्यात दुसऱ्या दिवशीही मुसळधार पावसाचा तडाखा; अरुणावती प्रकल्पाचे दरवाजे उघडल्याने शहरात पूरस्थिती

यवतमाळ : जिल्ह्यात सलग दुसऱ्याही दिवशी मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. शुक्रवारी सकाळपासून दारव्हा, उमरखेड, महागाव, पुसद तालुक्यात पाऊस सुरू आहे. छोट्या, मोठ्या नाल्यावर पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गुरुवारी एकूण २७. ५० मिमी पावसाची नोंद घेण्यात आली असून, २२ महसुली मंडळात अतिवृष्टीची झाली..यात ७ हजार ८३१ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. आर्णी तालुक्यातील अंबोडा ते मुकींदपूर, विठोली ते यरमल, देऊरवाडी नाला, सावळी, तरोडा ते गणगाव, वणी तालुक्यातील बोरी ते मूर्ती, महागाव तालुक्यातील साई ते काळी रस्ता पूर्णतः बंद पडला होता. या रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प पडल्याने वाहन चालकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. गुरुवारी कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे ७ हजार ८३( हेक्टर पिकांवरील कापूस, सोयाबीन, तूर आदी पिकांना फटका बसला आहे. यासोबत महागाव ४२, आर्णी चार, यवतमाळ तीन, घाटंजी चार, दारव्हा पाच, असे मिळून ५८ घरांची पडझड झाली आहे..अरुणावती प्रकल्पाचे आकरा दरवाजे उघडल्यामुळे अरुणावती नदीला पूर आला. बाबा कंबलपोश दर्ग्याजवळी पुलावरून पाणी वाहत आहे. त्यामुळे शहरातील मध्यभागी वाहणारा नाला तुडूंब भरला असून अरुणावती नदीचे पाणी नाल्यात येत असल्याने नाल्याला पूर आला आहे. आर्णी येथील मोमिनपूरा, प्रकाश नगरातील शंभरहून अधिक घरांमध्ये पूराचे पाणी शिरले आहे. काही पूरग्रस्त कुटुंबियांना नगरपरिषद शाळेत हलविण्यात आले असून जर पाण्याची पातळी आणखी वाढली तर नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये हलविण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. .नाल्याकाठी घरात पाणी शिरल्याने घरात पाणीच पाणी झाले आहे. मोमीनपूरा व प्रकाश नगर या पूरग्रस्त भागाला तहसीलदार वैशाख वहुरवाघ, नायब तहसीलदार उदय तुंडलवार, नायब तहसीलदार प्रमोद गुल्लाणे, नायब तहसीलदार डाँ. संतोष आदमूलवाड, ठाणेदार नीलेश सूरडकर, मुख्याधिकारी रवींद्र राऊत, नगरपरिषदेचे कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी, ग्राममहसूल अधिकारी पूर परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. नाल्याच्या पूराचे पाणी हळूहळू वाढत आहे..VIDEO : 'गंगामाई घरी आली, जय गंगा मैय्या', गंगेच्या पुराचं पाणी घरात शिरलं, पोलीस अधिकाऱ्यानं दूध, फुलं केली अर्पण.बुलढाणाः जिल्ह्यातील घाटाखालील खामगाव, शेगाव, संग्रामपूर, नांदुरा, मलकापूर, जळगाव जामोद या तालुक्यात शुक्रवारी सायंकाळी जोरदार पाऊस बरसला. यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. तसेच शहरासह तालुक्यातील अनेक गावत विद्युत पुरवठा खंडीत झाला होता. दरम्यान अडीच महिन्यानंतर पहिलाच दमदार पाऊस बरसल्यामुळे नाल्यांना पूर आला असला तरी शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. रात्री उशिरापर्यंत पावसाची सर्वत्र रिपरिप सुरूच होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.