Yavatmal Flood: यवतमाळ जिल्ह्यात दुसऱ्या दिवशीही मुसळधार पावसाचा तडाखा; अरुणावती प्रकल्पाचे दरवाजे उघडल्याने शहरात पूरस्थिती

Yavatmal News: यवतमाळ जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे कापूस, सोयाबीन, तूर पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून ५८ घरांची पडझड झाली आहे. अरुणावती नदीला पूर येऊन शंभराहून अधिक घरात पाणी शिरले आहे.
यवतमाळ : जिल्ह्यात सलग दुसऱ्याही दिवशी मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. शुक्रवारी सकाळपासून दारव्हा, उमरखेड, महागाव, पुसद तालुक्यात पाऊस सुरू आहे. छोट्या, मोठ्या नाल्यावर पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गुरुवारी एकूण २७. ५० मिमी पावसाची नोंद घेण्यात आली असून, २२ महसुली मंडळात अतिवृष्टीची झाली.

