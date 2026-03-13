सिलिंडरचा काळाबाजार! एकाच घरात सापडले विविध कंपन्यांचे ४० सिलिंडर अन् २३ रेग्यूलेटर, गुन्हे शाखेची कारवाई...

यवतमाळ : पुसद शहरातील नूर कॉलनी परिसरात अवैध गॅस सिलेंडर साठवणूक करून काळ्या बाजारात विक्री करणाऱ्या इसमाविरुद्ध पोलिसांनी धडक कारवाई करत मोठा साठा जप्त केला. या कारवाईत विविध कंपन्यांचे ४० गॅस सिलेंडर व २३ रेग्युलेटर असा अंदाजे २ लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अवैध गॅस साठवणूक, अवैध धंदे तसेच गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलीस अधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेला कारवाईचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गोपनीय माहितीच्या आधारे शुक्रवार ता.१३ रोजी दुपारच्या सुमारास पुसद शहरातील नूर कॉलनी येथे छापा टाकला..या कारवाईदरम्यान आरिफ मोहम्मद कच्छी याच्या घरात विविध कंपन्यांचे भारत, एचपी आदींचे गॅस सिलेंडर मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवून काळ्या बाजारात जास्त दराने विक्री केली जात असल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी घटनास्थळी तपासणी केली असता तेथे ४० गॅस सिलेंडर व २३ रेग्युलेटर असा साठा आढळून आला. हा सर्व मुद्देमाल जप्त करून आरोपीविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत पुसद शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..ही कारवाई पोलीस अधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सतीश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली, तहसीलदार रेखा वाणी यांच्या मार्गदर्शनात पोलिसांच्या पथकाने केली. दरम्यान, शहरात अवैध गॅस साठवणूक व काळाबाजार रोखण्यासाठी पोलिसांकडून अशा प्रकारच्या कारवाया पुढेही सुरू राहणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.