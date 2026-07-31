विदर्भ

Yavatmal Flood: पुराने विझवले एका घराचे तीन दिवे; आईसह दोन लेकींचे मृतदेह सापडले; रात्रभर सुरू असलेल्या शोधमोहीमेला दुःखद पूर्णविराम

Family Car Swept Away in Kupati River: यवतमाळ पूर, कुपटी नदी आणि आई-लेकींच्या दुर्दैवी मृत्यू प्रकरणातील संपूर्ण घटनाक्रम, बचावमोहीम आणि प्रशासनाच्या कारवाईची माहिती वाचा.
Yavatmal Flood

Yavatmal Flood

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बबलु जाधव

आर्णी: दारव्हा तालुक्यातील दहेली येथील कुपटी नदीच्या पुलावर 30 जुलैच्या मध्यरात्री घडलेल्या दुर्घटनेचा अखेर अत्यंत दुःखद शेवट झाला. पुराच्या प्रवाहात वाहून गेलेल्या आई आणि तिच्या दोन मुलींचे मृतदेह अथक शोधमोहीमेनंतर शुक्रवारी (ता.31) बोरी गोसावी येथे सापडले. या घटनेमुळे जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे.

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