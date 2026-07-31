Yavatmal Flood: पुराने विझवले एका घराचे तीन दिवे; आईसह दोन लेकींचे मृतदेह सापडले; रात्रभर सुरू असलेल्या शोधमोहीमेला दुःखद पूर्णविराम

बबलु जाधवआर्णी: दारव्हा तालुक्यातील दहेली येथील कुपटी नदीच्या पुलावर 30 जुलैच्या मध्यरात्री घडलेल्या दुर्घटनेचा अखेर अत्यंत दुःखद शेवट झाला. पुराच्या प्रवाहात वाहून गेलेल्या आई आणि तिच्या दोन मुलींचे मृतदेह अथक शोधमोहीमेनंतर शुक्रवारी (ता.31) बोरी गोसावी येथे सापडले. या घटनेमुळे जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे. .या घटनेत माधवी खंदारे (42), साची खंदारे (17) आणि प्राची खंदारे (11) यांचा मृत्यू झाला. तर कुटुंबप्रमुख अविनाश खंडारे यांची थरारक सुटका करण्यात मदत पथकाला यश आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार 30 जुलै रोजी खंदारे सहकुंटूब आपल्या एर्टिगाकारने राळेगाव येथे एका कार्यक्रमासाठी गेले होते..Jalna Tragedy: बेकायदेशीर वीजतारेमुळे पशुपालकाचे ₹७५ हजारांचे नुकसान; तीर्थपुरी पोलिसांत गुन्हा दाखल.तेथून आपल्या नातेवाईकांना बोरीअरब येथे सोडुन मध्यरात्री 12 वाजताच्या सुमारास अविनाश खंडारे हे पत्नी माधवी, मुली साची आणि प्राची यांच्यासह एर्टिगा कारने दारव्हा मार्ग लोणी निघाले. दारव्हा तालुक्यातील दहिली गावाजवळ कुपटी नदीवरील पुलावरून जात असताना पुलावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत होते..त्याचवेळी त्यांच्या कारला पुराच्या पाण्याचा वेढा पडला. गाडी पुराच्या पाण्यात अडकल्यानंतर परिस्थिती गंभीर असल्याचे लक्षात येताच अविनाश खंडारे व त्यांच्या पत्नी माधवी यांनी लोणी येथील नातेवाईक व मित्रपरिवाराला मोबाईलवर संपर्क साधून तातडीने मदत मागीतली. मात्र, काही क्षणांतच पुराच्या प्रचंड प्रवाहाने कारसह संपूर्ण कुटुंबाला वाहून नेले..या घटनेत अविनाश खंडारे यांना एका झाडाचा आधार मिळाला. त्यांनी झाडावर चढून मदतीसाठी आरडाओरडा केला. त्यांच्या आवाजाच्या दिशेने स्थानिक नागरिक व बचाव पथकाने धाव घेतली. शुक्रवारी पहाटे सुमारे 4 वाजता प्रयत्नांनंतर अविनाश खंडारे यांची सुखरूप सुटका करण्यात आली. त्यांना तत्काळ उपचारासाठी दारव्हा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेली एर्टिगा कार दुपारी सुमारे 12 वाजता घटनास्थळापासून अंदाजे 200 ते 300 मीटर अंतरावर आढळून आली. वाहनाची तपासणी केली असता त्यामध्ये पत्नी माधवी, साची तसेच प्राची रा. लोणी ता. आर्णी यांचे मृतदेह आढळले. बचावपथक व घटनास्थळील ग्रामस्थांच्या मदतीने तिन्ही मृतदेह बाहेर काढून दारव्हा येथे शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आले आहे..Pune Rain Alert : पुढचे २४ तास महत्त्वाचे! पुण्यासह उत्तर महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा इशारा; नाशिक, धुळे जळगावला रेड अलर्ट."खंडारे कुटूंब घरी जात असताना त्याना पाण्याचा अंदाज आला नाही. त्यांचे वाहन पुरात वाहून गेले. त्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला. अविनाश खंडारे हे सुदैवाने बचावले आहे. पुलाला कठडे नाही. पूर वाढल्याने रस्ता बंद होता, त्या नंतर खबरदारी घेतल्या गेली नाही. संबंधित कंत्राटदार ने रस्त्याचे काम सुरू असताना दिशादर्शक फलक सूचना फलक लावले नाहीत हे सुद्धा लक्षात आले आहे. त्यामुळे यात जे दोषी असतील त्याच्यावर कारवाई करु."-संजय राठोड, पालकमंत्री, यवतमाळ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.