यवतमाळ: यवतमाळ स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या मतदानासाठी जिल्ह्यात सात मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. यवतमाळ, वणी, केळापूर (पांढरकवडा), राळेगाव, दारव्हा, पुसद आणि उमरखेड येथील तहसील कार्यालयांमध्ये मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे..या निवडणुकीत जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी मतदानाचा हक्क बजावणार असून मतदान प्रक्रिया सुरळीत आणि शांततेत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने नियोजन सुरू केले आहे. प्रत्येक तालुक्यातील मतदारांसाठी जवळच्या केंद्रांवर मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. निवडणूक विभागाने जाहीर केलेल्या नियोजनानुसार यवतमाळ, आर्णी आणि बाभूळगाव तालुक्यातील मतदार यवतमाळ तहसील कार्यालयातील मतदान केंद्रावर मतदान करतील..Raigad: रायगड जिल्ह्यात शुक्रवार-शनिवार अवजड वाहतुकीला बंदी, कोणते मार्ग राहणार बंद?.वणी व मारेगाव तालुक्यासाठी वणी तहसील कार्यालय, पांढरकवडा, झरी-जामणी आणि घाटंजीसाठी केळापूर तहसील कार्यालय येथे मतदान केंद्र राहणार आहे. राळेगाव व कळंब तालुक्यांतील मतदान राळेगाव तहसील कार्यालयात होणार आहे. दारव्हा व नेर तालुक्यांतील मतदार दारव्हा तहसील कार्यालय, पुसद व दिग्रस तालुक्यांतील मतदार पुसद तहसील कार्यालयात मतदान करतील..तर उमरखेड, महागाव आणि ढाणकी परिसरातील मतदार उमरखेड तहसील कार्यालयातील मतदान केंद्रावर आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकारी व कर्मचार्यांना प्रक्रियेची सविस्तर माहिती देण्यासाठी 12 जून रोजी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. मंगळवारी (ता. 2) विधान परिषद निवडणुकीचे निरीक्षक शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह जिल्ह्यात दाखल झाले असून त्यांनी जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्याकडून निवडणुकीच्या स्थितीचा आढावा घेतला..Raigad: रायगड जिल्ह्यात शुक्रवार-शनिवार अवजड वाहतुकीला बंदी, कोणते मार्ग राहणार बंद?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.