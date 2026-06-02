यवतमाळ: अमरावती परिक्षेत्र पोलिस महामंडळाने पोलिस निरीक्षक, पोलिस उपनिरीक्षक तसेच सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश रविवारी (ता. 31) निर्गमित केले. यात यवतमाळ शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रामकृष्ण जाधव यांची बदली अकोला येथे करण्यात आली आहे. तर अकोला येथील श्रीराम लांबाडे यवतमाळ जिल्ह्यात आले आहे. आता शहर पोलिस ठाण्यात ठाणेदार म्हणून कुणाची नेमणूक केल्या जाईल हे वेळच ठरवेल..दरवर्षी पोलिस अधिकार्यांच्या प्रशासकीय बदल्या मे महिन्यात होतात. जिल्हातंर्गत सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, पोलिस उपनिरीक्षक, हवालदार, पोलिस नाईक, पोलिस शिपायांच्या बदल्या नुकत्याच पार पडल्या. या बदल्यांमध्ये सोयीचे ठिकाण मिळालेल्या कर्मचार्यांमध्ये खुशी होती..तर दूरवर बदली झालेल्यांमध्ये प्रचंड नाराजी दिसून आली. बदल्यांमधील बहुतांश कर्मचारी अद्यापही कार्यमुक्त झाले नाही. असे असताना आता अमरावती परीक्षेत्रातील अधिकार्यांच्या बदल्यांचे आदेश रविवारी काढण्यात आले. यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील एका पोलिस निरीक्षकांची बदली झाली असून, जिल्ह्यात एका पोलिस निरीक्षकांची एन्ट्री झाली आहे..यवतमाळ शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रामकृष्ण जाधव यांची अकोला येथे बदली झाली आहे. तर अकोलाचे श्रीराम लांबाडे यवतमाळ जिल्ह्यात बदलीतून आले आहेत. दरम्यान, चार पोलिस उपनिरीक्षकांची जिल्ह्याबाहेर बदली झाली असून, सहा जणांच्या बदलीला स्थगिती मिळाली आहे. जिल्ह्यात एकूण पाच पोलिस उपनिरीक्षकांना नेमणूक देण्यात आली आहे..त्याचप्रमाणे सहा सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांची बाहेर अमरावती विभागातील इतर जिल्ह्यात बदली झाली आहे. तिघांच्या बदलीला स्थगिती मिळाली असून, पाच सहाय्यक पोलिस निरीक्षक जिल्ह्यात आले आहे. प्रशासकीय कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या अधिकार्याच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. बहुतांश सर्वांनाच सोयीच्या जिल्ह्यात नियुक्ती मिळाल्यामुळे अधिकार्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे..कार्यमुक्तीकडे होतेय दुर्लक्षजिल्हा पोलिस विभागाने काही दिवसांपूर्वी पोलिस उपनिरीक्षक, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक, हवालदार, पोलिस नाईक तसेच पोलिस शिपाई, अशा मिळून जवळपास दीडशे जणांच्या बदल्या केल्या आहेत. या बदल्यांमधील काही कर्मचार्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. ते बदली झालेल्या ठिकाणी रुजूसुद्धा झाले आहे. परंतु, काही कर्मचारी अद्यापही कार्यमुक्त झालेच नाही. याची दखल जिल्हा पोलिस अधीक्षक घेणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.