Yavatmal News: पोलिस अधीक्षकांची सायकल वारी;जिल्हावासीयांना दिला इंधन बचतीचा संदेश

यवतमाळ: जिल्हा पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता यांनी गुरुवारी (ता. १४) सकाळी अकरा वाजताच्या सुमारास स्वतः सायकल चालवीत एलआयसी चौकातील पोलिस अधीक्षक कार्यालय गाठले. त्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरवात केली. यातून इंधन बचतीचा संदेश त्यांनी जिल्हावासीयांना दिला..आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलिंडर आदी वितरण व्यवस्था विस्कळित झाली आहे. युद्धाची झळ सर्वत्र पोहचत असून, येत्या काळात देशासमोर मोठे संकट उभे ठाकण्याची शक्यता आहे..त्यामुळे आतापासून इंधन बचत करावी, असे आवाहन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वीच देशाला संबोधित करताना दिले होते. त्यांच्या आवाहनाला सर्वत्र प्रतिसाद मिळत आहे.भरीस भर शासकीय वाहनातील इंधन बचतीचा प्रयत्न केल्या जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी (ता. १४) जिल्हा पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता स्वतः सकाळी सायकल चालवीत घराबाहेर पडले..कुठलाही पोलिस बंदोबस्त नसताना त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, एलआयसी चौकातून सायकलने मार्गक्रमण करीत पोलिस अधीक्षक कार्यालय गाठले. तद्नंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरवात केली. एकंदरीत पोलिस अधीक्षकांनी स्वतः सायकल चालवून जिल्हावासीयांना इंधन बचतीचा संदेश दिला.."इंधन बचत काळाची गरज आहे. त्यामुळे जिल्ह्यावासीयांनी आवश्यक असल्याच वाहन काढून घराबाहेर पडावे. कुठल्या माध्यमातून नागरिकांनी इंधनाची बचत करावी. जेणेकरून पुढील काळ अडचणींचा जाणार नाही."- कुमार चिंता, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, यवतमाळ.