विदर्भ

Yavatmal News: थरार! सहस्रकुंडात अडकलेल्यांची सुटका; एकंबा येथील गावकरी, मासेमाऱ्यांच्या मदतीने वाचविण्यात यश

Seven People Trapped in Sahasrakund Waterfall: यवतमाळच्या सहस्रकुंड धबधब्यात अडकलेल्या सात जणांची मासेमारांच्या मदतीने थरारक सुटका करण्यात आली. प्रशासन, पोलीस व स्थानिकांनी तत्पर प्रतिसाद देत जीवितहानी टळली.
Yavatmal News

Yavatmal News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ढाणकी/उमरखेड (जि. यवतमाळ) : इस्लापूर येथून आपल्या गावाकडे पायी निघालेल्या काही महिला व मुलांना गुरुवारी (ता.१३) रोजी जीवावर बेतणाऱ्या एका थरारक अनुभवाचा सामना करावा लागला.

Loading content, please wait...
Yavatmal
water
village
Forest
River

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com