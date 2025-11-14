Yavatmal News: थरार! सहस्रकुंडात अडकलेल्यांची सुटका; एकंबा येथील गावकरी, मासेमाऱ्यांच्या मदतीने वाचविण्यात यश

ढाणकी/उमरखेड (जि. यवतमाळ) : इस्लापूर येथून आपल्या गावाकडे पायी निघालेल्या काही महिला व मुलांना गुरुवारी (ता.१३) रोजी जीवावर बेतणाऱ्या एका थरारक अनुभवाचा सामना करावा लागला..उमरखेड तालुक्यातील एकंबा येथील रहिवासी असलेले सात जण परिसरातील प्रसिद्ध सहस्त्रकुंड धबधब्याच्या मध्यभागी अडकले. मात्र मासेमाऱ्यांच्या मदतीने सातही जणांना बाहेर काढण्यात यश आले आहे..ही घटना गुरुवारी (ता. १३) घडली. विदर्भातील उमरखेड तालुक्यातील एकंबा येथील रहिवासी असलेले नऊ जण कामासाठी आदिलाबाद येथे गेले होते. ते रेल्वेने इस्लापूर येथे परत आले. तेथून गावाकडे पायी निघाले होते. सहस्त्रकुंड धबधब्यावरून आपल्या एकंबा या गावी जात असताना अचानक पाणी वाढले आणि सर्व जण त्यात अडकले. नऊपैकी दोन जण बाहेर निघाले. परंतु सात जण अडकले..धबधब्यात सुरवातीला पाणी नव्हते, परंतु सहस्त्रकुंड प्रकल्पाच्या मध्यभागी येताच अचानक पाणी वाढले. मुरली येथील बंधाऱ्यांचे पाणी सोडल्यामुळे पाणी प्रवाहामध्ये वाढ झाली. यामध्ये एकंबा येथील अनुसया दिगंबर ताळमवाड (वय ५२), जगजराबाई ताटेवाड (वय ५०), सुवर्णा मोतीराम कादरवाड (वय १६), पूजा दिगांबर ताळमवाड (वय १६), कोमल ताटेवाड (वय १४) व दोन लहान बालके होती. ही माहिती प्रशासनाला मिळताच आधी पाणी बंद करण्यात आले. त्यानंतर प्रवाहाचे पाणी कमी झाल्यामुळे अडकलेल्या मजुरांना काढण्यात यश आले..यामध्ये मासेमार बाळू माधव चोपलवाड, दत्ता माधव चोपलवाड, दत्ता विठ्ठल उटलवाड, अनिल शंकर भट्टेवाड, सुनील शंकर भट्टेवाड, रामलूसाहेब गटलवाड यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली. या घटनेबाबत इस्लापूर परिसरात माहिती मिळताच सहस्त्रकुंड धबधब्याजवळ बघणाऱ्यांची मोठी गर्दी उसळली होती..Latest Marathi News Live Update : आज राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर... .तत्पूर्वी घटनेची माहिती बिटरगाव ठाणेदार पांडुरंग शिंदे यांना मिळताच त्यांनी मोहीम सुरु केली. तसेच मराठवाड्याच्या बाजूने हिमायतनगरचे तहसीलदार चौंडेकर घटनास्थळी दाखल झाले. मासेमारांच्या मदतीने सर्वांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.