विदर्भ

नगर पंचायत निवडणुकांच्या हालचालींना वेग; फेब्रुवारी २०२७ मध्ये संपणार मुदत; प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम लागणार?

Preparations Begin for Panchayat Elections : आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हालचालींना वेग आला आहे. निवडणूक प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
Preparations Begin for Panchayat Elections

Preparations Begin for Panchayat Elections

esakal

Shubham Banubakode
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यवतमाळ : जिल्ह्यातील सहा नगरपंचायतींचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये संपुष्टात येणार असून, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हालचालींना वेग आला आहे. निवडणूक प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

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