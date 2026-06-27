Yavatmal: अखेर पराते अकॅडमीच्या शिक्षकावर गुन्हा दाखल; मुलाचे मृत्यू प्रकरण; दोरी बांधून पोहण्यास दिली होती परवानगी

यवतमाळ: शहरालगतच्या बहीरम टेकडीजवळील डोहात बुडून 15 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात पराते अकॅडमीच्या शिक्षकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मयूर रमेश पराते (वय 29, रा. राधाकृष्ण नगर, वडगाव रोड, यवतमाळ), असे गुन्हा दाखल झालेल्या शिक्षकाचे नाव आहे..या प्रकरणी अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात मृताची आई कांता मेश्राम यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार थायलेश मेश्राम (वय 15, रा. शरद, कळंब) याला यवतमाळ शहरातील पराते अकॅडमीमध्ये ‘क्लास‘ लावण्यात आला होता. रविवारी (ता. 21) सकाळी अकॅडमीचे शिक्षक आणि मुले शहरालगतच्या बहीरम टेकडी परिसरात डब्बा पार्टी करण्याकरिता जाणार होते..Gold Rate Today: 11 हजारांनी घसरल्यानंतर सोन्याने घेतला U-Turn! ग्राहकांना मोठा झटका? जाणून घ्या आजचा ताजा भाव.त्या अनुषंगाने पालकांची परवानगी घेण्यात आली होती. दरम्यान, सकाळी साधारणत: 11 वाजताच्या सुमारास आर्णी बायपासवरील बहीरम टेकडी परिसरात अकॅडमीचे मुले पोहचले होते. जेवण केल्यानंतर पाण्याच्या डोहात पोहण्याची परवानगी मुलांनी शिक्षकाला मागितली होती..तेव्हा शिक्षकाने दोरी बांधून पोहण्यास परवानगी दिली होती. दरम्यान, पाण्याच्या डोहात पोहताना थायलेश याचा बुडून मृत्यू झाला. या प्रकरणी अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून सर्वप्रथम मर्ग दाखल करण्यात आला होता. परंतु, पोलिसांनी तपास केला असता, पराते अकॅडमीचे शिक्षक मयूर पराते या शिक्षकाने मुलांना दोरी बांधून पोहण्यासाठी परवानगी दिल्याची उघडकीस आले..Rohini Devba : पोरीसाठी बापानं बकरी विकून विमानाचं तिकीट काढलं; हरियाणाच्या 9 पैलवानांना धूळ चारणाऱ्या महाराष्ट्राच्या लेकीची जागतिक भरारी, पण पैशांअभावी अडलं 'स्वप्न'.पाण्यात पोहताना थायलेश बुडत होता. तेव्हा उपस्थित मुलांनी त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न केला. तद्नंतर अकॅडमीचे शिक्षक मयूर पराते आणि इतर दोन मुलांनीसुद्धा प्रयत्न केले. परंतु, ते अपयशी ठरले. आरडाओरड केली असता, बाजूलाच असलेल्या एका व्यक्तीने प्रयत्न केले. मात्र, तो कुठेही आढळून आला नाही..या प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत अकॅडमीचे शिक्षक मयूर पराते यांचा निष्काळजीपणा आणि हलगर्जीपणामुळेच 15 वर्षीय थायलेश मेश्राम याचा मृत्यू झाल्याचे उघडकीस आले. त्यावरून मृत्यूस कारणीभूत असल्याप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. प्रकरणाचा तपास ठाणेदार अजित कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.